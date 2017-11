Villum Christensen (LA) er godt træt af Venstre-udsagnet, at en stemme på ham er en stemme på John Dyrby Paulsen (S). Her står han mellem lokalformand Mick Keller og partiformand Anders Samuelsen.

- Vi kommer aldrig til at give magten til rød blok

- Jeg er efterhånden godt og grundigt træt af at høre borgmesteren på alle møder og i alle interviews sige, at en stemme på mig er en stemme på Dyrby. Jeg vil gerne slå fast, at jeg kommer aldrig til at give magten til Dyrby og rød blok, siger Villum Christensen til Sjællandske og mejsler hermed i granit, at man går til valg på en borgerlig borgmester.