- Vi er hverken på fallittens rand eller på vej i Luksusfælden

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) får kritik for at smukkesere og »sminke et lig« i skikkelse af det budgetudkast, som hans parti modsat selv lægger i kategorien »i balance«. Nu kritiseres han for at få forvaltning til at ændre på de økonomiske forudsætninger.

Slagelse - 23. september 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går sjældent fredeligt for sig, når der skal lægges budget i Slagelse Kommune. I år er ingen undtagelse, om end der ellers syntes at blæse nye og fordragelige vinde, da alle partier på nær SF, 29 af 31 byrådsmedlemmer, i august enedes om at sende en fælles, midlertidig aftale til førstebehandling.

