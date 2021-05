61-årige Dorthe Knudsgaard Nielsen føler sig lænket til lejligheden på første sal på Agersøvej. Hun kan ikke gå ned af trapperne og føler, at hun er blevet svigtet af kommunen ved at blive sendt hjem til en lejlighed, hvor hun ikke kan klare sig selv. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: - Uværdigt at skulle vente halv time på at blive tørret bagi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Uværdigt at skulle vente halv time på at blive tørret bagi

61-årige Dorthe Knudsgaard Nielsen føler sig svigtet af Slagelse Kommune, efter at hun har haft en blodprop, som giver hende store problemer i forbindelse med toiletbesøg. Ældrechef Charlotte Kaaber mener, at kommunen tilbyder det rigtige.

Slagelse - 31. maj 2021 kl. 22:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Jeg har nogle gange været udsat for at skulle vente over en halv time på at blive tørret bagi. Det er uværdigt.

Siger 61-årige Dorthe Knudsgaard Nielsen, der bor i en lejlighed på første sal på Agersøvej.

Hun fik for 14 uger siden en blodprop, som blandt andet gik ud over hendes ene arm og hendes blære.

- Jeg kan ikke holde på vandet, og jeg kan ikke selv tørre mig bagi. Derfor har jeg brug for at være et sted, hvor jeg kan få hjælp hurtigt, siger Dorthe Knudsgaard Nielsen.

Hun har også problemer med sin tarm efter en tidligere operation i underlivet.

- Så jeg har ikke nogen føling med, hvornår min tarm har brug for at blive tømt, siger hun.

Ventetid efter akut hjælp Hun blev efter otte ugers genoptræning på Blomstergården i Slagelse hjemsendt 6. maj.

Til trods for at hun stadig havde brug for hjælp til at blive tørret bagi, ligesom hun stadig havde uheld omkring vandladning og slet ikke følte, at hun havde genvundet sin førlighed.

- Kommunen vurderer, at jeg sagtens kan klare mig selv via hjemmeplejen. Der er da også afsat tid flere gange om dagen til toiletbesøg, men på grund af den medicin jeg får, skal jeg tit på toilettet. Så må jeg ringe efter akut hjælp. Her har jeg været ude for at måtte vente i 37 minutter, fortæller Dorthe Knudsgaard Nielsen.

Har opgivet genoptræning Efter hjemkomsten fra Blomstergården har hun fået problemer med renligheden i form af colibakterier i urinen.

- Der er ikke tid til hygiejnen. De kan ikke holde mig ren, siger hun om den pleje hun får.

På grund af toilet-problemerne har hun stoppet den genoptræning hun går til i Korsør.

- Jeg kan ikke aftale tider med Flextur, da jeg aldrig ved, hvor længe jeg skal vente på at blive tørret bagi, siger Dorthe Knudsgaard Nielsen, der også føler sig lænket til sin lejlighed på førstesal og gerne vil have en lejlighed ved jorden med nemmere adgangsforhold.

Hun kan ikke gå ned ad trappen, og tør ikke bruge ovn og kogeplade i lejligheden, da hun på grund af blodproppen har svært ved at huske og derfor er bange for at glemme at slukke for de nævnte ting.

En uge efter hjemkomsten faldt hun og slog sig slemt i lejligheden, hvor hun ikke har mulighed for at bruge rollator. Det har betydet, at hun er blevet bange for at falde igen.

Svar fra kommunen Sjællandske har forelagt klagen fra Dorthe Knudsgaard Nielsen for Charlotte Kaaber, der er centerchef for sundhed og ældre i kommunen.

Hun siger, at kommunen vurderer, at Dorthe Knudsgaard Nielsen er rask nok til, at hun kan modtage hjælp i hjemmet og samtidig gå til genoptræning i Korsør.

- Det var også det, man nåede frem til på et møde forleden hos Dorthe Knudsgaard Nielsen, hvor både hendes læge og kommunens visitator var tilstede. Her tilbød vi også, at hun kunne blive visiteret til en ældrebolig. Det ønskede hun dog ikke, og hun ønsker heller ikke at få genoptræning i hjemmet. Vi har tilbudt, at hun kan få besøg af en såkaldt kontinens-sygeplejerske, der kan lære hende noget om, hvordan hun kan træne sin blære op, men det ønsker hun heller ikke, siger Charlotte Kaaber.

Dorthe Knudsgaard Nielsen siger dog hertil, at hun godt vil have en anden lejlighed, enten ved Antvorskov Plejecenter eller ved jorden på Agersøvej, men at der er ventetid.

- Jeg har også sagt ja til at få besøg af sygeplejersken, men jeg tvivler meget på, at hun kan hjælpe mig af med mine problemer, siger Dorthe Knudsgaard Nielsen.

Chef: Ikke spørgsmål om kapacitet

Charlotte Kaaber siger, at kommunen også har tilbudt Dorthe Knudsgaard Nielsen, at en hjælper fast kan komme forbi og hjælpe hende med toiletbesøg en halv time før hun skal afsted til genoptræning.

- Men det ønsker hun heller ikke, så der er nok ikke andet at gøre end at fortsætte med den nuværende ordning, hvor Dorthe foretager et nødkald, hvorefter hjemmeplejen kommer hurtigst muligt og hjælper med toiletbesøget, siger Charlotte Kaaber.

Hun fortæller, at kommunen ellers har succes med at lave ordninger, hvor hjemmeplejen kommer på bestemte tidspunkter om dagen, for at hjælpe de borgere, som ikke selv kan klare toiletbesøg.

Men en sådan ordning ønsker Dorthe Knudsgaard Nielsen heller ikke at indgå i.

- Men hvorfor kunne I ikke lade hende blive længere tid på Blomstergården. Er det fordi der er for få pladser?

- Det er ikke et spørgsmål om kapacitet, men aflastningspladser er pladser med døgnvagt, hvor borgere kun skal være, indtil de kan klare sig i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen. Vi mener ikke, at Dorthe har behov for en sådan plads, siger Charlotte Kaaber.

Proces over flere år Hun tilføjer, at det er generel videre rehabilitering Dorthe har behov for og ikke en aflastning.

- Derfor har vi skønnet, at tre ugers forlængelse af opholdet på Blomstergården ikke vil ændre Dorthes situation, men at hun derimod vil kunne have glæde af træning i eget hjem. Vi mener ikke, at hun er rask. Rehabilitering efter en blodprop er en proces over flere år og det største udbytte ses oftest i almindelig daglig levevis i egne omgivelser, siger Charlotte Kaaber.