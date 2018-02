- Prins Henrik var humoristisk og nem at tale med

- Jeg husker, at alt var tilrettelagt ned til mindste detalje. Programmet var nærmest skrevet ned minut for minut, husker Lis Tribler.

- Jeg husker prins Henrik som en person, der var meget nem at tale med. Han vidste jo godt, at den meget formelle stil kunne være lidt svært for »almindelige« mennesker at håndtere, så derfor kom han altid med en frisk og munter bemærkning, som fik samtalen til at glide, husker Jørn Bach.