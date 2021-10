Se billedserie Fra Venstre ses Anne Møller Ronex, Jacob Jensen, Heino Knudsen, Egon Bo og Line Gessø. Foto: Martin Olsen

Pressede sygehuse til debat

Otte regionsrådskandidater krydsede klinger om et af tidens varmeste emner op til regionsrådsvalget

Slagelse - 13. oktober 2021 kl. 20:59 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

De røde og blå projektører var symbolsk fundet frem og strålede afdæmpet over scenen på Musikhuset Slagelse, da nuværende og aspirerende regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland onsdag aften debatterede sundhedsvæsen og regional udvikling.

Et af aftenens store emner var, hvordan Region Sjælland skaffer ressourcer til at nedbringe det pres, der er på regionens medicinske afdelinger, de lange ventelister inden for eksempelvis kræftområdet og samt den Danmarksrekord, som regionen har i patienter, der bliver indlagt igen kort efter, at de er udskrevet. – Der er mange ting, vi gerne vil, men vi skal skaffe hænder - og vi har ikke råd til at lade være, for de nuværende løsninger med mange vikarer er dyrere. (..) Digitale løsninger er også en vej, og vi har startet Danmarks største e-hospital, så man ikke som borger skal køre 50-100 km for at få behandling, sagde Heino Knudsen, spidskandidat til Regionsrådet for Socialdemokratiet og nuværende regionsrådsformand. Han tilføjede, at personalets tid også skal bruges bedre end i dag.

Hænder og digitalisering Her var Liberal Alliance langt hen ad vejen enige.

– Vi kan hente mere på digitalisering. Vi kan organisere os smartere, og vi undgår ikke at gøre noget mere grundlæggende her, for vi kan ikke skaffe flere penge hele tiden.

Det er en bunden opgave at organisere os anderledes, bruge mere digitalisering og vide, hvad vi får for pengene, sagde Villum Christensen, der er spidskandidat til regionsrådet for Liberal Alliance. Debatten var arrangeret af Slagelse –Antvorskov Rotary Klub, som er en lokal gren af den verdensomspændende netværksforening, Rotary.

Der var bred enighed blandt de fleste af de otte panelister i, at sundhedspersonalet på sygehusene har for lidt tid til patienterne, men der var forskellige forslag til, hvordan det skal løses.

– Lederne skal slippes fri, ledelse med glæde skaber aktive medarbejdere, som er mere effektive. Vi skal gøre det mere attraktivt at være medarbejder og fjerne bureaukratiske arbejdsgange, sagde Egon Bo, regionsrådsmedlem og spidskandidat for Det Konservative Folkeparti.

Region Sjællands sygehuse mangler både jordemødre, læger, sygeplejersker og meget andet sundhedspersonale, hæftede deltagerne sig ved. – Vi skal prioritere mere skarpt, skære til og gøre ting mere smidigt og mindre dyrt. Fokus på kerneopgaverne og samtidig skal vi holde fast i patientrettighederne. Og det opnår vi gennem et stærkt samarbejde med kommunerne og mindre kassetænkning, sagde Jacob Jensen, spidskandidat til regionsrådet for Venstre og nuværende politisk leder for partiet i regionsrådet. Ifølge Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten skal der dog flere penge til.

– Det medicinske område ligger ned, der er et massivt arbejdspres på sygehusene. Det er ikke kun hos os, det er hårdt, det ser man også i andre regioner, vi må tage en drøftelse med regeringen om, hvorvidt de midler vi har, er holdbare, sagde Anne Møller Ronex, spidskandidat for Radikale Venstre til regionsrådet og nuværende regionsrådsmedlem.

– Vi kan ikke spare os ud af det, vi kan nok godt spare noget inden for ledelse og organisering, men vi er nødt til at investere, hvis vi skal have det førsteklasses sundhedsvæsen, som vi ønsker, vi har ikke alternativer, det private dækker ikke, sagde Line Gessø, regionsrådsspidskandidat for Alternativet.

– Forholdene for personalet på sygehusene er udsultet gennem mange år med besparelser på to procent årligt, personalet løber stærkere, og det giver dårligere arbejdsforhold. Vi skal have det bygget op igen, så arbejdsforholdene er tålelige, sagde Bruno Jerup, spidskandidat til regionsrådet for Enhedslisten og nuværende regionsmedlem for samme parti.

Nogle vil spare Nogle af de blå partier ville ikke sætte deres lid til flere penge fra staten, og ser det heller ikke som et mål. Der skal tværtimod arbejdes mere effektivt, lød det. - Vi skylder skatteborgerne at kigge dybere ned i, hvordan vi kan sikre os, at vi gør det bedst og billigst muligt, blandt andet med udlicitering og mere inspiration fra det private, sagde Githa Nelander, spidskandidat til regionsrådet for Nye Borgerlige. Også Liberal Alliance var enige heri. Dansk Folkeparti samt nogle få andre partier og lister var ikke repræsenteret. Regionsrådsvalget afholdes sammen med kommunalvalget tirsdag d. 16 november 2021.