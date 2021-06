Se billedserie Der var højt humør blandt de 750 fremmødte fra start, hvor Danmark kom foran og sad på spillet. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: - Kom igen, vi napper dem til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Kom igen, vi napper dem til VM

Masser af stemning, sol og øl i stride strømme ved storskærms-arrangement. Arrangør besluttede efterfølgende at byde til endnu en festlig fodboldaften lørdag i Christiansgade med musik samt Portugal-Tyskland på plakaten.

Slagelse - 18. juni 2021 kl. 09:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Kom igen, vi napper dem til VM, lød det optimistisk fra en ungersvend i Løvegade, da en række noget skuffede rød-hvide fans forlod storskærms-arrangementet i Christiansgade.

Her var 750 tilskuere, hovedparten klædt i de rød-hvide farver, enkelte endda med klaphatte, vidner til en flot dansk præstation, der dog endte med et nederlag.

Stemningen røg ellers helt i top fra start, da Danmark kom foran efter blot to minutter forløb ved Yussef Poulsen. Der var chancer til endnu flere scoringer i første halvleg, men det blev ved chancerne, og istedet slog belgierne så til to gange i anden halvleg, hvor verdensklasse-spillerne Kevin de Bruyne og Eden Hazard kom på banen.

Til det sidste levede håbet om at få 2-2, men et godt hovedstød fra Martin Braithwaite ramte trekantsammenføjningen og gik over. Hvilket fik et skuffelsens suk til at gå igennem publikum, der ellers var ved at være oppe at stå.

- Vi vil gøre noget for Slagelse

Oppe at stå var alle også efter 10 minutter, hvor der blev klappet til ære for Christian Eriksen. En seance som arrangører Show Tech sørgede for at optage og sende ind til Viasat.

Jan Marcher fra Show Tech er manden bag arrangementet. Med god hjælp af sponsorer.

- Show Tech sætter penge til på et arrangement som det her, men vi gør det, for at der skal ske noget i Slagelse, siger Jan Marcher, der som tidligere nævnt havde kunnet gøre adgang til pladsen gratis takket være sponsorstøtte fra Royal Unibrew, Nybolig og Nykredit.

Kom igen på lørdag Der er som allerede nævnt planlagt et lignende arrangement mandag 21. juni, når Danmark møder Rusland til den afgørende kamp om at gå videre.

Men knap var Belgien-kampen fløjtet af, før Jan Marcher kunne fortælle, at man allerede lørdag igen kan komme til gratis storskærms-arrangement i Christiansgade.

- Her viser vi kampen mellem Portugal og Tyskland, og det laver vi en fest ud af. Vi starter klokken 16 med musik leveret af en dj. Klokken 18 er der så kamp, og efter kampen fortsætter festen frem til klokken 22, siger Jan Marcher.

Han har denne gang allieret sig med endnu en sponsor, nemlig John Nielsen fra Team Sashi Kød, der ejer pladsen i Christiansgade og er engageret i Restaurant Butcha, som støder op til pladsen.

For at få adgang til pladsen skal man hente en gratis billet via dantelts facebook-side. Det kan ske fra fredag klokken 12.

Musik-sommer Jan Marcher oplyser videre, at der også er andre ting på programmet end fodbold her i sommer.

- Vi har planer om også at lave musik-arrangementer på pladsen, så folk kan komme ud for at høre noget musik, nu da for eksempel picnic-koncerterne i anlægget er aflyst, siger Jan Marcher.