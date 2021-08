- Jeg havde jo været på arbejdsmarkedet altid, og lige pludselig var der slet ikke noget at lave, siger Tommy Jensen om dengang, han blev pensionist. Foto: Anna Gudmann Hansen

- Jeg ville blive på arbejdsmarkedet, til jeg tabte værktøjet

Tommy Jensen fylder 80 år lige om lidt. For næsten 20 år siden blev han pensioneret, men tilværelsen som arbejdsløs var kedelig og ikke noget for ham. Derfor begyndte han kort efter at gå til hånde ved sine sønners elektrikerfirma. Uden ham ville morgenkaffen ikke være klar hver eneste morgen.

Slagelse - 19. august 2021 kl. 19:41 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Nogle mennesker glæder sig til at blive pensionerede, at nyde livet uden vækkeur og faste mødetider og at have mere tid til hobbier. Andre har det lidt anderledes. Kedeligt, det var hvad Tommy Jensen synes, hverdagen var blevet, efter han som 63-årig blev pensioneret og ovenikøbet var blevet enlig.

- Jeg havde jo sværget, at jeg ville blive på arbejdsmarkedet, til jeg tabte værktøjet, lyder det fra Tommy Jensen, der har arbejdet med VVS det meste af sit liv.

Men sådan gik det ikke. Som 63-årig blev han syg, og blev nødt til at gå på pension.

Nu synes han ikke, det hele er så kedeligt længere, for selvom Tommy Jensen fylder 80 år i slutningen af august, møder han op hver dag, mandag til fredag, og går til hånde ved sine sønners elektrikerfirma, El-gruppen.

Brygger morgenkaffen - Jeg havde jo været på arbejdsmarkedet altid, og lige pludselig var der slet ikke noget at lave. Men så var det, at Per foreslog, at jeg lige så godt kunne lave lidt her end at gå og glo der hjemme, fortæller Tommy Jensen.

Per Jensen er medstifter og direktør af firmaet El-gruppen, og så er han søn til Tommy Jensen.

Det kniber lidt med hørelsen hos den snart 80-årige tidligere VVS-mand, men ellers er han frisk nok til at møde allerede klokken fem om morgenen og at stå for at lave morgenkaffe.

- Vi har nogle, der kører til København om morgenen, og dem servicerer jeg, siger han.

Udover at lave kaffe, står Tommy Jensen for forskellige opgaver, blandt andet at sortere affaldet, rydde op, feje gulvet, at stille skraldespanden ud til afhentning, fylde opvaskemaskinen, og nogle gange bliver han sendt på ærinder i byen.

- Ja, det er ikke, fordi jeg overanstrenger mig, siger han alligevel.

Derudover henter han avisen som den første, så han kan nå at læse den, inden han giver den videre til chefen. Sjællandske bliver troligt læst hver eneste dag, og især Slagelsessiderne giver han opmærksomhed. Tommy Jensen er nemlig født og opvokset i Slagelse, og han har boet her hele sit liv. I dag er han flyttet til Drøsselbjerg Strand.

Godt kammeratskab Tommy Jensen har altid haft et liv fyldt med meget arbejde. Lange ferier gjorde han og hans kone sig ikke meget i, og på et tidspunkt havde han endda to jobs: Et som VVS-mand, og så et som centervagt.

- Jeg er glad for, at Vor Herre ikke kigger på arbejdssedler, for så ville jeg være over 100 år, siger han, da han sidder i kantinen med en kop kaffe foran sig og følger op:

"Har du ikke hørt den om mekanikeren?"

Det havde Sjællandskes udsendte ikke.

- Nå. Han døde som 40-årig. Det, mente han, ikke var rigtigt, så han henvendte sig oppe ved porten hos Vor Herre. »Et øjeblik!«

Tommy lader som om, han er Vor Herre, der bladrer i papirerne over mekanikerens liv.

- Ifølge papirerne, så skulle du være 85. På grund af hans arbejdssedler! forklarer han.

Sådan er Tommy Jensen, han kan godt lide at fortælle en vittighed, og selvom han fortæller, han tit får at vide, han kan se sur ud, så er han en glad mand, der er glad for at være i firmaet.

"Jeg kan godt lide kammeratskabet, hvis man kan kalde det dét. Det synes jeg er dejligt."

10 år mere Som Tommy Jensen selv fortæller, var det sønnen Per Jensens idé, at hans far skulle have noget at tage sig til i firmaet.

- Så havde han jo noget at stå op til, og han fik lidt system i hverdagen. Så er jeg også lidt tættere på hans liv, så ved jeg, hvad der sker med ham, fortæller Per Jensen.

Hans kone, Anne Jensen, som arbejder på kontoret, tilføjer:

- Hvis han ikke møder ind, så ved man jo, at den er gruelig gal.

- Vi har jo skrevet kontrakt på 10 år! tilføjer Tommy Jensen, og hans søn griner lidt og siger:

- Ja, hans venner og familie siger jo, at det holder ham i live at være her, så derfor joker vi lidt om, at han bare har at være her minimum i 10 år mere.

Et familieforetagende El-gruppen er lidt af et familieforetagende. Brødrene stiftede firmaet sammen, og i dag arbejder begge deres hustruer i virksomheden, ligesom Per Jensens søn og datters kæreste også er tilknyttede firmaet.

- Jeg er faktisk den, der har været her længst, siger Tommy Jensen, og det er altså udover hans sønner, og så en medarbejder, der startede som lærling i firmaet, da det blev grundlagt i 2004.

Ikke nok med at El-gruppen er et familiefirma, så har et pudsigt sammentraf medført, at den bygning, firmaet lejer sig ind i, oprindeligt har fået lavet VVS af ingen mindre end en ung Tommy Jensen mange år tilbage i hans tidligere karriere.

Masser af arbejdsglæde Det er ikke, fordi Tommy Jensen bruger hele sin dag i firmaet - tværtimod. Når han kommer hjem får han noget at spise, en øl med sin forlovede, der også er hans nabo, og han får slappet af i lænestolen.

- Umiddelbart fejler jeg jo ikke noget - selvom jeg fejler alt, siger Tommy Jensen og laver tydeligvis sjov med de skavanker, der tit hænger sammen med alderdom.

Der altså stadig masser af arbejdsglæde hos den nu snart 80-årige mand, og som hans svigerdatter, Anne Jensen, siger:

"Det viser, at man godt kan blive ved med at arbejde, selvom man er ældre, hvis man har helbredet til det."

Tommy Jensen fylder 80 år den 31. august i år. Det bliver fejret i firmaet, godt nok ikke på selve dagen, men i stedet fredag den 27. august fra klokken 13 til et åbent hus-arrangement. Der er bestilt pølsevogn, og der bliver både inviteret kollegaer, venner og familie.