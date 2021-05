Villum Christensen er langtfra færdig med politik. Med sine 66 år tænker han imidlertid, at det må være på tide at prøve noget af det, han endnu ikke har prøvet: Regionsrådet. Han ventes at blive spidskandidat, når der er holdt opstillingsmøde den 6. juni. Her står han ved siden af borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Afklaret om fremtiden: - Jeg har aldrig fortrudt, at jeg pegede på John Dyrby Paulsen

Viceborgmester Villum Christensen (LA) satser på regionsrådsvalget til efteråret. Ønsket er at blive spidskandidat, mens han - hvis der er brug for det - bliver »hjælperytter«, når det nye byråd skal vælges.

- Noget af det eneste, jeg ikke har prøvet, er at sidde i Regionsrådet. Og med den alder, jeg har, tænker jeg, at det er nu eller aldrig.

