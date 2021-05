- Jeg er meget mere end min diagnose

Katia Berg Hansen arbejder for at for at forbedre forholdene for personer med psykiske vanskeligheder i Slagelse. Har du lyst til at høre mere om, hvad det kræver at sidde i SINDs Slagelses bestyrelse, så kontakt bestyrelsen på telefon 91466345, eller send en mail til slagelse@sind.dk. Du kan også møde op på Slagelse bibliotek den 26. maj, hvor SIND Slagelses bestyrelse inviterer alle interesserede på gratis aftensmad. Du bedes tilmelde dig ved at skrive en mail til slagelse@sind.dk. Hvis du får lyst til at blive en del af bestyrelsen, kan du blive valgt ind på generalforsamlingen samme aften. Generalforsamlingen starter kl. 18:30.