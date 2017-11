Derya Karatas stemmer ved kommunalvalget i dag. Hun drøftede mandag Muhammed-tegninger med minister Inger Støjberg (V). De er er ikke enige om alt, lød det til. Foto: Carsten Lysdal

- Hvorfor delte du tegningen af Muhammed igen, Inger?

Slagelse - 21. november 2017

- Det, du gør, fremmer slet ikke integrationen.

Sådan lød det utvetydigt fra Derya Karatas, ung kvindelig vælger iført tørklæde, da hun mandag formiddag fik lejlighed til at hilse på udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der var på besøg i Ringparken i Slagelse.

Hun mener, at den førte regeringspolitik for så vidt baner vejen for en fornuftig integration. Det eneste minus er imidlertid ministeren, uddybede vælgeren.

- Hvorfor delte du Muhammed-tegningen igen, spurgte den undrende borger, som er opvokset i Ringparken og her reagerede på, at Inger Støjberg har haft Kurt Westergaards karikaturtegning, hvor profeten har en bombe i turbanen, som baggrund på sin iPad.

Ministeren forklarede, at hendes egen »genoptrykning« skete i kølvandet på en udstilling om blasfemi på et museum i Viborg tidligere på efteråret. Her var Muhammed-tegningerne dog ikke en del af »museumsgenstandene«, fordi museumslederen mener, at de er både polariserende og fjerner fokus.

- Men det skal siges, at man i stedet kunne se Jesus på et kors nedsunket i kunstnerens urin, tilføjede ministeren, som ikke tænker at ændre facon, trods Derya Karatas mener, hun er med til at spænde ben for integrationsindsatsen.

- Men det helt afgørende er, at vi har et Danmark, hvor der ikke tages særhensyn til bestemte grupper med en bestemt religion. Jeg har tidligere talt med en imam fra Grimhøj-moskéen, som ville have mig til at fjerne tegningen, men det kommer jeg ikke til. Alle er lige, og det er vigtigt at holde i hævd, lød det fra Inger Støjberg.