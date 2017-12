- Folk siger stadig, at vi har hjulpet de røde til magten

Godt nok, siger han selv, er det nu længe siden, at kommunalvalget spændte af. Men stadig den dag i dag møder han folk på gaden, der mener, at han og partiet hjalp de røde til magten. Det fordi Nye Borgerlige stod i valgforbund med Liberal Alliance.

- Selvfølgelig er vi gået til valg på en borgerlig borgmester, og vi har ikke lagt stemmer til en rød borgmester. Sådan et valgforbund er jo ren valgteknik, siger Thomas Vesth, hvis valgforbunds samlede stemmesum kun rakte til et enkelt mandat. Og det fik Villum Christensen (LA), som er viceborgmester fra årsskiftet.

- Der var kun Liberal Alliance tilbage, da Nye Borgerlige var klar. Og det ville jo være vanvittigt ikke at stå i valgforbund med nogen helst, siger Thomas Vesth, som også indrømmer, at han ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at Liberal Alliance ville blive halveret.

- Og det gik simpelthen ud over os, lyder det fra Thomas Vesth, der mener, at hans parti havde stået bedre med nogle andre.

- Egentlig burde alle de små borgerlige partier (Liberal Alliance, Nye Borgerligere, Det Konservative Folkeparti og Fair Balance) have været i et fælles valgforbund, da det havde givet to mandater frem for et enkelt og et stemmespild på 2000 borgerlige stemmer.