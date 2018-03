- Du har givet op, Dyrby

Troels Brandt (R) ville mandag have suspenderet byrådsmødet. Det fik han ikke medhold i fra flertallets side, herunder John Dyrby Paulsen, som anklages for at have givet op.

Slagelse - 20. marts 2018

Oppositionen langede ad flere omgange ud efter Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) på byrådsmødet mandag aften.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre mener ikke, at det er rettidig omhu at ændre noget som helst lige nu. Og at man bare to og en halv måned inde i 2018 »giver op«, som de mener, John Dyrby Paulsen har gjort, er en falliterklæring, som man burde kunne tale om. Eventuelt ved at glemme småsagerne, som Stén Knuth nævnte i et interview i Sjællandske mandag.

- Du har stået i årevis og sagt, at du nok skulle samle. Nu giver du op, lød det fra Troels Brandt (R).

Ifølge borgmesteren selv har han dog ikke givet op, men tillader heller ikke flere angreb og beskyldninger, som ifølge ham har været dagligdagen, siden han tiltrådte. Der er dog mange årsager til, at styrelsesvedtægten ønskes ændret, hvormed man gør ni udvalg til syv og samtidig skærer i antallet af medlemmer.

Han indrømmer, at man er blevet klogere på udvalgsfronten. At man også godt vidste, at noget kunne gå galt, da man konstituerede sig og nedsatte udvalgene i december, er heller ingen hemmelighed.

- Vi gjorde jo et forsøg på et bredt samarbejde, og noget af det handler også om, at kabalen skulle gå op med poster og så videre. Det er en side af historien. En anden er den, vi har erfaret nu - nemlig at det ikke fungerer. Derfor skal vi lave det om, sagde borgmesteren efterfølgende.