Datter dybt chokeret: Fik patron i hånden og en direkte trussel på livet til sin far

Klokken 15.10 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om, at en kvinde var blev passet op af to fremmede mænd på Nygade i Slagelse.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kent Edvardsen, til sn.dk.

- Kvinden, bliver passet om af to fremmede mænd på Nygade, hvorefter de giver hende en patron i hånden og siger, at det er en hilsen til hendes far, siger Kent Edvardsen til sn.dk.

Ifølge vagtchefen ser man med stor alvor på hændelsen, og politiet opfatter det som en trussel på livet.

- Det er en meget alvorlig sag, når man bliver passet op at to fremmede på åben gade, som sender en direkte trussel på livet til ens far. Vi er nu ved at tale med faderen for at komme sagen nærmere, siger Kent Edvardsen.

Kvinden er fra Slagelse, men politiet har endnu ingen information på, om faderen også er fra Slagelse.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvilken relation der kan være mellem de to fremmede mænd og faderen. Ligesom han heller ikke kan sige noget om motivet til truslen.

- Det er det, vi skal have klarlagt ved at tale med faderen.

I forbindelse med den afgivne trussel søger politiet to personer.

A. Mand 20-25 år, 180 cm høj, mørk hud, skaldet og i ført blå jakke og blå solbriller.

B. Mand, 20-25 år, 170 cm høj, etnisk arabisk og i ført hvid jakke og kasket.

Har man hørt eller set noget, vil politiet gerne høre fra vidner på telefon 114.