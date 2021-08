Zahra Zamani frygter for fremtiden i Afghanistan og for sin familie. Hendes mor har netop haft kontakt med Zahras kusine i Kabul. Kusinen er bange for at gå ud og kommunikerer kun sparsomt via telefon eller internet af frygt for, at forbindelsen slipper op. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Zahra frygter for familiens fremtid efter Taliban: - Min datter ville blive misbrugt og mine sønner dræbt i Afghanistan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Zahra frygter for familiens fremtid efter Taliban: - Min datter ville blive misbrugt og mine sønner dræbt i Afghanistan

Sjælland - 21. august 2021 kl. 08:03 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Zahra Zamani, 37 år, kom til Danmark for syv år siden med sine børn.

Hun er født i Afghanistan, men da Taliban invaderede landet første gang i midten af 1990'erne, flygtede hun med sine forældre til Iran, hvor de boede, indtil de kom til Danmark. Hun har med stor fortvivlelse og sorg fulgt med i situationen i Afghanistan den seneste uges tid.

Fremtiden ser sort ud, frygter hun.

- Da jeg hørte, at Taliban havde overtaget magten igen, der kunne jeg ikke sove. Følelsen af frygt, som ellers var forsvundet, kom tilbage. Selv når jeg er her i Danmark som en fri kvinde, er jeg stadig bange og har angst, når jeg tænker på, at Taliban er kommet tilbage. Jeg ved ikke, hvordan man kan holde det ud, når man er i landet, siger hun.

Frygter for fremtiden Zahra Zamani bor i Ringsted med sine fire børn - en pige på 12 år og tre drenge på 18, 16 og 8 år. Hun er en del af den etniske gruppe Hazara, et shiamuslimsk mindretal, som Taliban særligt har kastet sin vrede over dels på grund af deres religiøsitet og oprindelse, og dels fordi de kæmper for mere uddannelse, demokrati og flere rettigheder til kvinder modsat det ultrakonservative Taliban.

Nu frygter Zahra Zamani for borgerkrig i landet.

- Efter hvad jeg har oplevet, da jeg selv boede i Afghanistan, og som den tidligere historie viser, så bliver det kun værre og værre, når først Taliban har magten. Folk i landet kan ikke gøre noget, de har ikke ressourcerne, de har været i krig 40 år og magter ikke mere. Taliban slår folk ihjel eller udnytter dem, selv piger og unge drenge. Særligt folk der har været i politik eller på anden måde går imod Taliban er i fare. De kan vælge imellem, at Taliban tager alle deres ejendele eller at blive dræbt, hvis de gør modstand, siger hun.

Hun fortæller, at hun via de sociale medier har kontakt med sin kusine, der bor i Iran.

Først kunne hun ikke få fat i sin ene kusine i den afghanske hovedstad Kabul, hun blev nervøs og ringede til søsteren - hendes anden kusine - i Iran. Kusinen fortalte, at tre mænd i hendes familie er blevet dræbt af Taleban. Derefter har kvinderne taget børnene og er flygtet fra Herat til Kabul, hvor de nu befinder sig, Det skete, før Taliban indtog byen i sidste weekend.

- Det er en meget hård situation for dem, de er bange og skræmt og tør ikke gå uden for døren, fortæller Zahra Zamani.

Zahra Zamani har i alt 50-60 familiemedlemmer i Afghanistan, hovedsageligt i form af fætre og kusiner og deres børn.

- Jeg tænker ikke kun på min familie, jeg tænker på alle dem, der er blevet slået ihjel på grund af ingenting, eller som bliver tvunget til at give deres døtre til Taliban. Når jeg kigger på min pige på 12 år, ryster jeg i kroppen og bliver bange. Hvis jeg var i Afghanistan, ville de tage min datter som sexslave og dræbe mine sønner, frygter jeg. Jeg har selv som barn været vidne til og offer for, hvad Taliban gør ved børn og ved kvinder, siger hun.

Frygter for fremtiden Hun har ikke lyst til at uddybe, hvad hun har oplevet som barn i Afghanistan, men det har sat dybe ar på hendes sjæl.

Hun er desuden bange for, at Talebans systematiske angreb på blandt andet hendes etniske gruppe vil tage til, at blodbadet fra 1990'erne vil gentage sig, og at de rettigheder, som kvinder trods alt har fået de seneste cirka 20 år, bliver taget fra dem. - Kvinderne i Afghanistan vil få nul rettigheder i fremtiden.

- Jeg kommer ikke til at tro på, at kvinder kommer til at arbejde eller komme i skole igen, de bliver skubbet 1000 år tilbage og skal blive hjemme og passe børn og lave mad. Jeg er næsten sikker på, at massakren for 20 år siden kommer til at gentage sig.

Hun henviser til et stort angreb i byen Mazar-e Sharif i 1998, hvor flere tusinde hazaraer blev dræbt i løbet af få dage.

Nu ønsker Zahra Zamani sig tilbage til tiden, hvor de internationale styrker var i landet, men hun synes ikke, at Taliban har fået modstand nok, siden de har kunnet genvinde magten så hurtigt igen i takt med, at de internationale tropper har trukket sig ud.