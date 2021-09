38 sygeplejersker fra Sjællands Universitetshospital valgt mandag morgen at lave en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i protest mod regeringsindgrebet i sygeplejerskekonflikten, hvor man ophøjede den såkaldte mæglingsskitse mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd til lov. En skitse, som et stort flertal af sygeplejerskerne tidlgiere har nedstemt. Foto: Anja Weiss.

Send til din ven. X Artiklen: Vrede sygeplejersker nedlægger - igen - arbejdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vrede sygeplejersker nedlægger - igen - arbejdet

Sjælland - 06. september 2021 kl. 09:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Vreden og utilfredsheden med regeringsindgrebet i sygeplejerskestrejken er fortsat så stor blandt sygeplejerskerne, at 38 sygeplejersker fra en operationsafdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde mandag morgen nedlagde arbejdet i en time.

Læs også: Ordfører forstår frustrerede sygeplejersker

Det fortæller to talspersoner fra de vrede sygeplejersker til Sn.dk.

- Vi er meget utilfredse over det regeringsindgreb, der har været i vores strejke. Det er ganske urimeligt, at vores krav ikke er blevet hørt, og vi synes, det er urimeligt, at regionsrådspolikerne landet over har siddet på hænderne i hele strejkeperioden. Det er vi nødt til at råbe op om, siger Dorthe Christensen, der er sygeplejerske på Dagkirurgisk Afsnit på SUH Roskilde.

Det er anden gang, at gruppe sygeplejersker på SUH i Roskilde laver en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Vi kan ikke tiltrække kolleger til faste stillinger med den løn, vi får. Så der må fyldes op med vikarer, der får en højere løn, end os. Det er dyrt for samfundet. Skal vi kunne tiltrække folk, er man nødt til at gøre vores løn mere attraktiv. Det har vi prøvet at råbe op omkring. Men vi er ikke blevet hørt. Skal vi høres, er vi nødt til at fortsætte vores kamp, siger Dorthe Christensen.

Hun og hendes kollega Anja Weiss er godt klar over risikoen for at de bliver pålagt en bod af arbejdsretten, ligesom de i yderste konsekvens kan blive fritstillet, hvis de fortsætter:

- Hvis det her skal have en effekt, så er vi vi nødt til at gøre os synlige igen og igen. Men om arbejdsnedlæggelser, som det her, er den rette vej, kan vi ikke svare på nu. Det skal vi overveje, siger Anja Weiss.

Mandag morgen valgte omkring 100 sygeplejersker også at strejke på Rigshospitalet, skriver DR. Det samme gjorde 35 sygeplejersker på tre afdelinger på Aalborg Universitetshospital Syd, skriver Nordjyske.dk. I den forgangne uge var der også arbejdsnedlæggelser på afdelinger på Aarhus Universitetshospital og i Horsens.

relaterede artikler

Sygeplejerskers overenskomststridig strejke indberettet 03. september 2021 kl. 12:05

Ekspert: Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kan koste 03. september 2021 kl. 11:53