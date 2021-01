Se billedserie »The Embrace« har Sergey Gorshkov valgt at kalde sit billede af denne sibiriske tiger, som afsætter duftspor på et træ. Billedet vandt hovedprisen ved Wildlife Photographer of the Year. De 99 billeder fra dette års udgave af konkurrencen sætter en tyk streg under, hvor enestående - og skrøbelig - vores klodes natur er. Foto: Sergey Gorshkov

Vores fantastiske natur fanget på splitsekunder

Sjælland - 02. januar 2021 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er masser af forkælelse for øjnene og stof til eftertanke på Statens Naturhistoriske Museum, når dørene igen må åbnes på stedet oven på coronanedlukning. På udstillingen Wild Life Photographer of the Year kan man dykke ned og ind i det forgangne års 99 bedste naturbilleder.

- Når man går ind i de her rum, er det næsten umuligt ikke at blive forelsket i naturen. Men samtidig kigger vi på en meget skrøbelig natur, hvor der ikke skal særlig meget til at rykke balancen, siger Peter C. Kjærgaard, professor og museumsdirektør, mens han med forståelig begejstring viser rundt i udstillingen - kort før nedlukningen den 9. december.

- Det er jo noget af det, vi som museum gerne vil have; at folk får en lyst til at passe på vores natur. Tænk, hvis vi skulle miste det her - det ville næsten ikke være til at bære, siger han og slår ud med armene mod de mange fotostater, der indeholder knivskarpe gengivelser af konkurrencens bedste billeder.

Dansk vinder Der er sendt næsten 50.000 billeder ind til konkurrencen, hvoraf en jury har udvalgt de 99 bedste og kåret et vinderbillede inden for 14 forskellige kategorier. En af kategorierne er "dyreportrætter", hvor danske Mogens Trolle løb med prisen med sit formidable billede af en næseabe fra Borneo. Mogens Trolle er zoolog, naturfotograf og tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum, og så er han med på rundvisningen denne formiddag.

- Han sad foran mig i fem minutter, og flere gange lukkede han øjnene og lænede hovedet tilbage - næsten som om, han mediterede. Jeg tror, jeg fik taget 200 billeder af ham, smiler Mogens Trolle foran vinderbilledet og fortsætter:

- Jeg har arbejdet med dyr i 25 år, og det jeg synes er interessant inde for dyrefotografi er portrætterne. Du kommer fra at se en repræsentant for sin art til at møde et individ. Du kan pludselig tillægge dem nogle følelser - selvom vi ret beset jo ikke ved, hvad der foregår bag de lukkede øjne. Især aberne har så uendelig mange af de her små mikro-udtryk, siger Mogens Trolle.

De udstillede billeder er små mesterværker og man fortaber sig hurtigt i detaljerne. Et af de mest opsigtsvækkende fotografier - blandt mange - løb også med hovedprisen. På Sergey Gorshkovs billede ser man en sibirisk tiger gnubbe sig op ad et træ med halvt lukkede øjne og et nærmest saligt udtryk over sig. Billedet er taget med fotofælde.

- Én ting er at få et billede af et dyr, der går forbi din fotofælde - men at få sådan et billede er helt vildt. Jeg er dybt imponeret over det. Det er en sibirisk tiger, der er sjælden og truet - og lever på kæmpestore territorier. De møder aldrig hinanden og du møder dem heller aldrig ved bare at gå ud og tage et billede. Så de har kørt rundt i det her store, uvejsomme område, og fundet det her træ, hvor de kunne se, at det blev brugt til at afsætte duftspor på. På billedet ser vi en hun, som afsætter sin egen duft og inhalerer duften af en han, der har været der før. Hun står der fuldstændig ekstatisk i den sene eftermiddagssol og gnubber sig op ad træet. Én ting er at få fotograferet en sibirisk tiger, men at gøre det i dén situation og i dét lys - det er utroligt, lyder det begejstret fra Mogens Trolle.

Coronapandemien har sat ekstra fokus på, hvordan vi omgås dyr - levende som døde. Billedet her stammer fra et af Indonesien bushmeat-markeder. Foto: Quentin Martinez

De dystre fortællinger er også med Museets mission med at skabe begejstring for naturen lykkes ualmindelig godt med de mange imponerende dyre- og naturbilleder. Ved hver fotostat fortælles der om baggrunden for det enkelte billeder, og så er der også en kort tekst, hvor billedet sættes ind i en større sammenhæng om bæredygtighed og bevarelse af natur og dyreliv.

- Vores forhold til naturen og hvad vores adfærd betyder, er i dén grad blevet trukket frem i dette års konkurrence, siger Peter C. Kjærgaard, mens han peger hen på et billede taget på et af de såkaldte bushmeat-markeder i Indonesien.

- For et år siden ville sådan et billede ikke rigtigt tale til os. Men efter et år med Covid-19 er det helt anderledes. Vi ved nu alle sammen, at der er en kæmpe risiko med sygdomme, der kan springe fra dyr til menneske og fra menneske til dyr. Vi ved nu, hvilke fatale konsekvenser sådan en adfærd kan have. Så det er et utrolig vigtigt billede, siger museumsdirektøren.

- Vi prøver at tale til følelserne, men vi gør det først og fremmest ved få en positiv energi ind, der giver folk lyst til at handle, siger han.

Hvis alt går vel, kan Statens Naturhistoriske Museum åbne dørene igen den 18. januar.

