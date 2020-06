Efter 1. juli har voldsramte kvinder ret til 10 timers gratis psykologhjælp, når de flytter på krisecenter. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (th.) besøger på foto krisecentret i Køge sammen med borgmester Marie Stærke. Foto: Katrine Wied

Voldsramte kvinder får ret til gratis psykolog

Sjælland - 25. juni 2020 kl. 11:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede fra 1. juli får kvinder, der er flyttet på krisecenter i Holbæk, Køge, Ringsted, Roskilde og andre steder i landet, ret til 10 timers gratis psykologhjælp.

Det er konsekvensen af en lovændring til Serviceloven, som vedtages i Folketinget i dag, torsdag den 25. juni.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) er både stolt og glad over at kunne vinge endnu et punkt af i aftalen om at styrke indsatsen for voldsramte og voldsudøvere, der er en del af finanslovsaftalen mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Fakta Pengene til 10 gratis psykologtimer for voldsramte kvinder er en del af Finansloven, hvor regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet bl.a. aftalte:

Styrkelse af kvindekrisecentre (flere pladser og psykologhjælp) med en ramme på 55 mio. kr. i 2020, og 75 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

Styrket ambulant voldsrådgivning med en pulje til udbredelse af ambulante tilbud med rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere i nære relationer. Der afsættes 13,6 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021, 11,2 mio. kr. i 2022 og 18,7 mio. kr. i 2023.

Desuden er der aftalt varig støtte til Mødrehjælpens indsats »Ud af voldens skygge«, Danners indsats »Sig det til nogen« og Dialog Mod Volds ambulante behandlingstilbud. Derudover forlænges den nationale enhed »Lev Uden Vold« til og med 2021. - Vi ved, at næsten hver 3. kvinde kommer tilbage til et krisecenter efter, at de har været der en gang. Det er vigtigt at bryde voldsspiralen, så jeg er meget glad for, at vi kan sikre, at kvinderne, som jo i mange tilfælde også har børn, der oplever volden, kan få hjælp til at få brudt mønstret og begynde helingen. Vold medfører jo ikke blot fysiske skader, som heler, de psykiske skader kan være endnu sværere, siger Astrid Krag.

Sn.dk spurgte, om 10 timer er tilstrækkeligt.

- Jeg tror, at niveauet er godt nok til, at kvinderne får hjælp til at begynde at flytte sig. Vi har også lagt vægt på, at det er autoriserede psykologer med særlig viden om, hvordan livet i voldelige relationer nedbryder mennesker.

Hvad med mændene? Venstre og Dansk Folkeparti har kritiseret, at muligheden for at få 10 gratis psykologtimer kun bliver en rettighed for kvinder, der er på krisecenter eller lige har forladt et krisecenter. De to partier havde gerne set, at også voldsramte mænd på krisecenter havde fået samme mulighed.

Det klinger lidt hult, lyder det fra ministeren:

- Mig bekendt har Venstre og Dansk Folkeparti ikke afset penge til at hjælpe hverken voldsramte mænd eller kvinder i de år, hvor de haft muligheden i regering og som støtteparti. Vi har netop gennemført et tiltrængt og historisk løft af området. Jeg vil selvfølgelig gerne drøfte det videre med partierne. Men man skal også huske, at der er en meget stor kønsskævhed; langt flere kvinder end mænd er udsat for vold, siger Astrid Krag og fortsætter:

- Kvinder er også udsat for den groveste vold; de bliver forsøgt kvalt, kastet ned ad trapper og bliver slået med genstande, og kvinder betaler oftere den ultimative pris; de er også overrepræsenteret i statistikken over partnerdrab.

Voldelige mangler hjælp Voldsudøvere kan kun få hjælp ganske få steder i landet, og ventetiden for at få hjælp til at standse med at udøve vold er omkring to år hos Dialog mod Vold. Organisationens direktør Susanne Nour Magnusson har fornylig talt for, at kommunerne skal forpligtes til også at hjælpe voldsudøverne.

Astrid Krag erkender, at der er brug for øget indsats over for mændene.

- Det er meget positivt, at flere mænd er begyndt at henvende for at få hjælp, mange er jo selv vokset op i familier med vold, og ofte fortsætter problemet i flere parforhold. Det er et stort løft, at Dialog mod Vold og de ambulante tilbud er kommet på finansloven og ikke længere er afhængig af diverse puljer, Men vi er ikke i mål, og jeg er indstillet på at diskutere en øget indsats overfor voldsudøvere med Folketingets partier, siger Astrid Krag.