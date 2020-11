Virksomheder indenfor bygge og anlæg har succes på Sjælland

Spar Nord og revisionsfirmaet BDO har sammen analyseret næsten 47.000 sjællandske virksomheders regnskaber for de seneste fem år med henblik på at identificere regionens 200 mest succesfulde virksomheder målt på en række finansielle parametre. Det sker som et led i erhvervsprisen »Succesvirksomhed 2020«, der anerkender virksomheder, som har formået at skabe overlegen og kontinuerlig vækst over en længere periode.