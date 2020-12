Erhvervsminister Simon Kollerup (S) glæder sig over, at virksomhederne igen og igen bekræfter, at de kan omstille sig i en vanskelig tid. Foto: Emil Helms/Scanpix Foto: Thomas Hee/Emil Helms/Ritzau Scanpix

Virksomheder får 110 millioner ekstra til omstilling

Af Anders Spanggaard

I forbindelse med en ny politisk aftale, der giver yderligere hjælp til lønmodtagere, virksomheder og kulturliv, har Omstillingspuljen fået et løft på 110 millioner kroner.

Pengene falder et tørt sted, eftersom 763 virksomheder søgte om støtte fra Omstillingspuljen i første ansøgningsrunde. 370 fik afslag, og cirka 160 er på venteliste. Men nu får de en ny chance med den nye tilførsel af midler til den eksisterende Omstillingspulje, der er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.

- Corona er en uforudselig fjende, men heldigvis bekræfter virksomhederne igen og igen, at de kan omstille sig i den svære tid. Jeg er meget glad for, at vi nu kan give virksomhederne en økonomisk håndsrækning, så de kan styrke deres forretning og måske endda gøre den endnu mere grøn og innovativ. Corona og dens indgriben i hverdagen er hård kost for vores virksomheder, og vi skal give dem de bedst mulige vilkår for at omstille sig til den nye hverdag, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S)

Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, glæder sig over, at der nu kommer flere midler til Omstillingspuljen. Han mener, at behovet er åbenlyst, eftersom omkring halvdelen af de ansøgende virksomheder fik afslag på midler fra puljen.

- Verden har ændret sig for mange virksomheder, og derfor er det godt, at de får de en hjælpende hånd til at ændre på deres forretningsmodeller, så de kan omstille sig til ny virkelighed med corona, siger Mads Váczy Kragh.

Regeringen og et bredt flertal af Folketinges partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv. Udover de ekstra 110 millioner kroner til Omstillingspuljen er der igen åbnet bredt op for kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen til selvstændige mv. Lønkompensationsordningen er desuden åbnet for virksomheder i hele Danmark, og med aftalen forbedres, forlænges og forenkles hjælpepakkerne.