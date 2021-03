Samarbejdet mellem De Forenede Dampvaskerier og 10 sjællandske kommuner er et eksempel på et samarbejde, som DI gerne ser mere af. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Virksomheder: Kommuners brug af private leverandører er vigtig for vækst

Sjælland - 01. marts 2021 kl. 08:27 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Coronakrisen har for alvor sat fokus på, hvordan samarbejdet mellem den offentlige og private sektor kan skabes til fordel for begge parter. Det gør sig i særdeleshed gældende for virksomheder i de nord- og østsjællandske kommuner, der har den højeste og næsthøjeste andel (over 25 procent) af virksomheder, der vurderer et øget samarbejde mellem kommuner og virksomhed som en af de vigtigste prioriteter for fremtidig vækst. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI). Analysen er baseret på DI's årlige Lokal Erhvervsklima-undersøgelse, der dækker over 7600 virksomheder og omkring 323.000 private arbejdspladser på tværs af brancher.

Undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima (2020) viser, at anvendelse af private leverandører er årets højdespringer og ny på top 3 på ønskesedlen til kommunerne.

- Samlet set kan man sige, at virksomhederne mener, at samarbejdet med kommunerne er vigtigere end nogensinde. Samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder betyder virkelig meget ude i virksomhederne, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Han tilføjer, at mange kommuner heldigvis har rakt ud mod virksomhederne under coronakrisen. Det synes man er meget glædeligt i DI, fordi flere opgaver til de private virksomheder fra kommunerne er en vigtig håndsrækning i en turbulent og usikkerhed tid, som den vi lever i lige nu.

Voksende interesse Mens det i 2019 kun var 14,3 procent af virksomhederne, der angav kommunernes anvendelse af private leverandører blandt de to vigtigste prioriteter, er det i 2020 22,9 procent, som finder brugen af private leverandører relevant. En stigning på 8,6 procentpoint.

Det er særligt de nord- og østsjællandske virksomheder, der ønsker, at kommunerne prioriterer brugen af private leverandører, for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Forskellen mellem landsdelen med højest andel virksomheder, der prioriterer brug af private leverandører (Nordsjælland) og den landsdel med lavest andel (Sydjylland) er på 7,5 procentpoint.

Det er særligt inden for handel og transport, bygge- og anlægsbranchen samt virksomheder i erhvervsservice, at der peges på øget kommunal brug af private leverandører som en vigtig vej til at sikre fremtidige vækstmuligheder.

- Kommunerne vil virkelig kunne styrke virksomhederne ved at lade dem udføre flere opgaver. Vi håber derfor, at man i kommunerne vil se pragmatisk på, hvilke opgaver kan sender i udbud. I kommunerne skal man spørge sig selv. »Er det en kommunal opgave at gøre rent på skoler og i daginstitutioner?«, og »er det en kommunal opgave at ordne hullerne i vejene?«, for nu bare at nævne et par eksempler. I DI håber vi naturligvis, at i kommunerne når frem til, at de nævnte opgaver plus gerne mange flere lige så godt kan klares af private virksomheder, lyder det fra branchedirektør Jakob Scharff.

Et bæredygtigt valg Der er dog allerede nogle succeshistorier om godt samarbejde mellem kommuner og private virksomheder. 10 sjællandske kommuner har med Danmarks største kommunale udbud af arbejdsbeklædning fået både mere bæredygtighed og service for pengene i en aftale med De Forenede Dampvaskerier (DFD), som udlejer tøj og vasker det.

- Det er den største kontrakt i det kommunale marked, og forløbet op til indgåelsen af kontrakten viser, at dialog mellem parterne er meget vigtig. Forventningsafstemning er af meget stor betydning, påpeger Lars Vincent Wartou, markedschef i De Forenede Dampvaskerier.

I netop denne kontrakt vejer bæredygtighed tungt. Prisen er ikke det eneste parameter, når kommunerne indgår store kontrakter med private leverandører.

- Der er et politisk ønske om at bidrage til den grønne omstilling, reducere CO2, genbruge mere og forbruge mindre. Og så var det også et ønske fra medarbejderne at blive mere bæredygtige og smide mindre ud, siger Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, og en af de 10kommuner, der stod bag udbuddet, der blev kørt i regi af Fællesudbud Sjælland (FUS).

Ifølge markedschef Lars Vincent Wartou har De Forenede Dampvaskerier i flere år arbejdet for at reducere mængden af tekstilaffald og øge bæredygtighed i produktionen i en ellers klimabelastende branche. Det gælder også den kollektion af arbejdstøj, som de 10 sjællandske kommuner har indkøbt.

- Bæredygtigheden gælder ikke kun selve tøjet. For eksempel henter og bringer vi tøj hos kommunerne én gang om ugen i stedet for to gange. Sådan et tiltag sparer en masse kørsel og dermed ressourcer, fortæller Lars Vincent Wartou.

Han nævner også, at når plejepersonalets uniformer ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål, får de et nyt liv som eksempelvis muleposer og kan på den måde gøre nytte en gang til.

Den dybe tallerken Borgmester Thomas Adel- skov mener, at samarbejdet er givende for begge parter.

- Det er ikke altid, vi som kommune kan opfinde den dybe tallerken selv. Vi kan stille krav, men vi har brug for private virksomheder, der kommer og giver os gode idéer, siger han til DI Business.