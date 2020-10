Artiklen: Vintertid standser to tog

Vintertid standser to tog

Det kommer også til at berøre enkelte rejsende i den kollektive trafik.

To tog, der er startet deres tur i sommertid, kommer til at holde stille en time på stationerne i henholdsvis Ringsted og Fredericia, oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Her tilføjer man, at der vil blive serveret lidt forfriskninger til de kunder, der sidder i de to berørte tog.