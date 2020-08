Højager Belysning har deres mest stille periode om sommeren. For tiden er der kun en enkelt i arbejde på lageret - hvilket dog også har noget med corona at gøre. Foto: Kim Rasmussen

Vinteren er den primære tid

Sommertiden har i journalistkredse et fast begreb - agurketiden.

Oprindelsen skal være ufortalt her, for det er ikke grøntsager eller journalistik, det handler om.

Belysningsbranchen. For hos virksomheder som Højager belysning fra Hårlev på Stevns er sommeren også en tid med mindre pres på.

Og det skyldes ikke bare, at mange er gået på ferie, så lamper, der er gået i stykker først opdages efter nogle uger.

Det betyder dog langt fra, at der ikke sker noget i virksomheden om sommeren, også selvom der er ferie.

For om sommeren kører projektafdelingen stadig - og med godt gang i den.

- Vi fik projektafdelingen for nogle år siden. Vi laver rigtig meget energioptimering og specielle løsninger, og det er den afdeling, der arbejder med det. Faktisk har vi lige fået en medarbejder mere i den afdeling, så det er noget, vi satser på, fortæller Carsten Larsen.

Virksomhedens kunder er primært store virksomheder, kommuner, og ministerier med tilhørende styrelser. Samtidig leverer man belysning til eksempelvis sportshaller og andre store bygninger. Men Højager Belysning fokuserer meget på løsninger inden for energioptimering og det er især her, projektafdelingen har sin styrke.

Den udgør det ene ben af virksomheden, mens et andet ben er de omkring 20 sælgere, der kører rundt i hver deres del af landet. For eksempel ud til kommunerne, når de har brug for nye lamper.