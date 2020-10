Ifølge Rikke Høgsted påvirker corona, restriktionerne og den anderledes hverdag vores mentale sundhed og trivsel, og det skal vi anerkende og være opmærksomme på. Pressefoto: Claus Peukert

Vinter og corona dårlig for vores mentale helbred: Her er ekspertens 5 råd

Sjælland - 31. oktober 2020 kl. 08:05 Af Tomas Revsbech

Det er gråt og vådt uden for. Solskinstimerne bliver stadig færre, og oven i det hele kommer coronakrisen med alle dens nye restriktioner, der aflyser Halloween, julefrokoster og truer den forestående jul, som vi kender den.

»Corona-tristheden har ramt os« lød det for nylig fra statsminister Mette Frederiksen (S), og lige præcis det udtryk er meget rammende for den sindstilstand, mange befinder sig i eller er i fare for at havne i.

Det mener Rikke Høgsted, krisepsykolog, leder af Institut for belastningspsykologi og medlem af Dansk Psykologforenings coronaekspertpanel.

For de mange coronarestriktioner, der isolerer os fra andre mennesker, risikerer at påvirke vores trivsel og mentale sundhed.

- Vi mennesker er sociale væsner. Samtidig er det mentalt opbyggende for os at gøre en forskel og være noget for andre. Noget af det værste, der kan ske for os, er, hvis vi bliver tvunget til at være passive og i isolation, siger Rikke Høgsted.

Ifølge krisepsykologen har studier blandt sundhedspersonale, der stod i frontlinjen ved epidemier som SARS og ebola, vist, at de blev ekstra udsatte for angst eller depression, når de på grund af for eksempel smittefare selv blev sendt i hjemmekarantæne.

- Når man er sendt i karantæne, er man så at sige sat af holdet. Man er tvunget til at være passiv, siger hun.

Rikke Høgsted understreger, at det først og fremmest er personer, der i forvejen af forskellige årsager er belastet, eller som har eller har haft psykiske lidelser, som for eksempel angst eller depression, der er i farezonen.

- Men corona-tristheden kan ramme alle, fastslår hun.

Rikke Høgsted har derfor disse fem råd til at holde trivslen og den mentale sundhed oppe i den kommende tid.

1. Vær bevidst Først og fremmest er det vigtigt, at man bliver bevidst om, at både en selv og dem, man kender og omgås, kan blive påvirket i den kommende tid.

- Det lyder banalt. Men det er tit en blind vinkel for os. Et typisk faretegn på, at man er i risiko for at være på vej mod angst eller depression, er, at man begynder at finde og læse al den information, der bekræfter den tilstand, man har eller er på vej hen i. Det er i det hele taget godt at begrænse ens nyhedsforbrug og bruge sociale medier med omtanke, siger Rikke Høgsted.

2. Se andre I en tid med krav og anbefalinger til, hvor mange vi må se og ses med, er det faktisk vigtigt, man bliver ved med at se andre mennesker. Naturligvis under forudsætning af, at de regler, krav og retningslinjer, som myndighederne har udstukket, efterleves og overholdes.

- Mød andre mennesker udendørs. Men det er også i orden at gå i teateret, på restaurant eller til koncert. I en tid, hvor alting er anderledes, er vores behov for at være sammen med andre mennesker faktisk større end normalt. For vi har brug for at tage et realitetstjek og tale med andre om det, vi står i. Stol på, at kloge mennesker har været ude med den store lommeregner og sørget for, vi kan gøre det forsvarligt, siger Rikke Høgsted.

3. Vær tolerant En anden måde coronaepidemien belaster os på er, at vi får en kortere lunte.

Smitterisikoen gør, at vores krop risikerer at se faresignaler overalt, lyder det fra Rikke Høgsted:

- Med det opstår der øget risiko for, at vi kommer i konflikt med andre mennesker. Så bliv god til at trække vejret dybt og tæl til 10. Forlad eventuelt rummet og kom tilbage, når du er faldet ned igen, siger hun.

4. Smil, det smitter Det kan lyde som en vittighed i en tid, hvor vi skal til at bære mundbind alle sammen.

- Men man smiler med andet end munden, og alle andre kan også se vores øjne. Smil smitter på den gode måde, og det giver som minimum os selv en hormonel belønning, siger Rikke Høgsted med et grin.

5. Sørg over det tabte Der er næppe den læser, der ikke har prøvet eller kender nogen, der har måttet aflyse en rund fødselsdag, en barnedåb, en konfirmation, et bryllup eller den store udlandsrejse på grund af corona.

Og selv om det kan lyde forkælet, når man tænker på verdens øvrige problemer, skal man ifølge Rikke Høgsted have lov til at sørge over aflysninger af ting og store begivenheder, vi havde glædet os til.

- Hvis folk får lov til at sørge og vi andre blot lytter og anerkender værdien af det tabte, så kan folk langt bedre tage deres skæbne på sig og komme videre, siger Rikke Høgsted.