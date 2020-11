Vind vil ruske Sjælland godt igennem

Meget tyder på, at Sjælland fra tirsdag aften og natten til onsdag vil blive rusket godt igennem. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, vil et større blæsevejr omkring klokken 22 gå i land ved Storebæltskysten og så fortsætte hen over Sjælland i løbet af natten til onsdag og i de første morgentimer onsdag.

Ifølge DMI kan man opleve vindstød med op til 18-19 meter/sekundet.

Det er et mindre lavtryk, som for Nordsøen bevæger sig mod nordøst og ind over Danmark.

Når det går i land på den jyske vestkyst vil man her kunne opleve stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Så slemt bliver det næppe, når lavtrykket bevæger sig videre mod nordøst hen over Sjælland, men vind i den kraftigere ende kan ikke undgås, vurderer meteorologerne.