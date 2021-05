Vil øge statstilskud til lokalbaner: - Ingen andre baner skal ende som Østbanen

Østbanen står med et akut behov for nye skiner. Men generelt har landets lokalbaner brug for skinne-investeringer for 7 milliarder kroner frem mod 20035, vurderer Rambøll i ny rapport. Det har fået Danske Regioner til at ønske større statstilskud til lokalbanerne. Foto: ørgen. C. Jørgensen.