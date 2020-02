Fibia-direktør Casper Holst-Christensen forventer, at man får udrullet så meget fibernet i 2020, at man vil kunne tilbyde det til 70.000 adresser, primært på Sjælland og Sydhavsøerne. Foto: Jens Wollesen.

Vil koble 70.000 adresser på fibernettet i 2020

Fibernetselskabet Fibia har for alvor fået sat skub i moderselskaberne Seas-NVE og jyske NRGi's ambitioner om, at tilbyde alle deres andelshavere mindst 1 Gbit/s fibernet inden udgangen af 2023.

Titusinder af husejere og virksomheder i blandt andet Roskilde, Sorø, Slagelse, Skælskør, Næstved og Nykøbing Sj. har i løbet af 2019 fået mulighed for at blive koblet på lynhurtigt fibernet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her