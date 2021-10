Hvis det står til Venstre i regionsrådet, skal alvorligt syge patienter, der har behov for det, tages mere i hånden og med én fast vejleder have hjælp til at navigere i sundhedssystemet. Socialdemokraterne er positive, så længe det kan gøre en forskel for patienterne og personalet. Foto: Jan Partoft

Vil hjælpe alvorligt syge gennem systemet

Det skal være lettere at være patient med en alvorlig sygdom i Region Sjælland. De skal kunne koncentrere sig om deres sygdom og om forhåbentlig at blive raske fremfor at skulle bruge meget energi og tid på at sætte sig ind i deres muligheder, rettigheder og hvor næste behandling skal foregå.

- Nogle patienter på sygehusene kan have vanskeligt ved at finde rundt i systemet, og kommunikationen og rettighederne inden for eksempelvis patientgarantien kan være svære at forstå. Det kan virkelig kræve sin mand eller kvinde, hvis man eksempelvis har en livstruende sygdom. Det vil vi gerne give et generelt løft. Patienterne skal have bedre vejledning, men vi skal også udnytte kapaciteten bedre i privat og offentligt regi. Det sparer også tid hos sundhedspersonalet, siger Jacob Jensen (V), der også er Venstres spidskandidat til regionsrådsformandsposten.

Han tilføjer, at han i den forbindelse gerne ser, at patientvejlederne får mulighed for at blive mere opsøgende, så patienterne ikke selv skal opsøge hjælpen. Det gælder især for de særligt udsatte patienter med eksempelvis kræft eller andre livstruende sygdomme.

Region Sjælland oplyser, at der allerede i dag er en patientvejledning med base i Sorø med fem sygeplejersker ansat, der har som opgave at give patienterne supplerende vejledning og opklare misforståelser mellem patient og sygehuset, den praktiserende læge eller andre sundhedspersoner. Derudover vejleder de om rettigheder i forhold til eksempelvis klager og frit sygehusvalg. Det er den ordning, som Venstre nu vil udvide med blandt andet mere personale og informationsmateriale. Venstre forslår at bruge cirka fem millioner kroner på forslaget.

- Jeg kan ikke sætte et bestemt tal på, hvor mange, der skal ansættes, men vi spiller ud med en ramme på fem millioner kroner, og nogle af pengene kan også gå til bedre informationsmaterialer. I forhold til det, vi har i dag, vil det være et godt løft, siger Jacob Jensen.

Forslaget kommer op til det kommende regionsrådsvalg 16. november, hvor den siddende regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), stiller op som spidskandidat for Socialdemokratiet. I den socialdemokratiske lejr er man umiddelbart positiv over for Venstres forslag, som kommer kort tid efter, at Socialdemokratiet sammen med SF i regionsrådet præsenterede et forslag om at ansætte flere lægesekretærer og sosu-assistenter i regionen for at aflaste det hårdt trængte sundhedspersonale.

- Det er umiddelbart et fint forslag, som jeg ser frem til at drøfte som et element i udviklingen i sundhedsvæsnet. Det, vi sætter i gang, skal aflaste det hårdtarbejdende personale og give bedre service for borgerne. Jeg glæder mig til at drøfte videre, hvad der er af muligheder, og her skal vi først og fremmest have afklaret effekten; om det her kan aflaste personalet og give bedre service til borgerne, siger Socialdemokratiets regionsrådsformand Heino Knudsen.

Venstres nye forslag skriver sig ind i historien om ønsket om et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som der bredt i regionsrådet er enighed om, er nødvendigt. Her har patientvejlederne tidligere i deres årsberetning for 2020 og i andre regi gjort opmærksom på, at der mangler sammenhæng og koordination mellem forskellige afdelinger og sygehuse. Desuden er der, ifølge patientvejledernes rapporter, mange patienter, der i dag ikke udnytter de rettigheder, de har.

- Det er en væsentligt, at folk ikke først skal sendes det ene sted hen, derefter det andet for bagefter at få at vide, at de skulle have været et tredje, for nu at sige det karikeret, siger Jacob Jensen.

Han understreger, at det er et forslag, der skal gå med videre ind i det nye regionsråd, og som han og partiet ser frem til at drøfte med de øvrige partier.