Se billedserie - Det sker hvert 20. minut, siger Camilla Rasmussen, da hendes gennemgang af en stjernes liv, bliver afbrudt af The Big Bang, der indtager alle skærmene og højttalere i udstillingslokalet. Foto: Kenn Thomsen

Video og billedserie: Vi står midt i The Big Bang

Sjælland - 23. marts 2018 kl. 05:36 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begynder med lysglimt og en mindelser om snefygning i sort og hvid. Som lydniveauet stiger fra hvid støj til en bragen, bliver tempoet hurtigere og sort og hvid bliver til flimrende farver, der samler sig i hvad der ligner en sværm af konfetti. Vi står midt i Tycho Brahe Planetarium i København og rundt om os er The Big Bang gået i gang på flere storskærme.

- Det gør det hver 20. minut, forklarer Camilla Rasmussen, der - til trods for sin blå kedeldragt med amerikansk flag på skulderen - ikke er astronaut, men derimod kandidatstuderende på fysik på Københavns Universitet. Og så er hun i dag guide for en gruppe læsere af Sjællandske Mediers dagblade.

Gorm Nielsen fra Herfølge har inviteret sin voksne datter, Gitte Nielsen, med på turen. Hun er sygeplejerske og er glad for det naturvidenskabelige.

- Jeg ville gerne vide mere om the big bang, siger Gitte Nielsen.

Fra intet til alt

Og det er jo sådan set også udgangspunktet. The Big Bang er der, det hele starter. Eller rettere teorien om begyndelsen for omtrent 13,8 milliarder år siden. Før da var der intet - hverken tid, rum eller materiale.

- Alting begyndte i et uendelig lille punkt, siger Camilla Rasmussen.

Evolution og stjernehimmel

Hanne og Hans-Jørgen Højvælde fra Frederiksværk er taget på planetariet med deres barnebarn Mikkel, som interesserer sig for naturvidenskab og har valgt biologi på HTX. De har købt lidt knas til at nyde, mens vi ser film om den opdagelsesrejsende videnskabsmand Henry Bates, hvis fund i Amazonas var med til at underbygge Darwins evolutionsteori.

Den fortælling er Hanne Højvælde glad for at få med. Og så er hun blevet lidt klogere på himmelhvælvet.

- Og så bor jeg jo et sted, hvor man kan se stjernerne, Så det gør, at jeg også kigger op, siger Hanne Højvælde.