Camilla Høegh-Guldberg hører om flest gode erfaringerne med det ny værktøj med videokonsultation. Foto: Anna Egeris Karstoft

Send til din ven. X Artiklen: Video med lægen er godt i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video med lægen er godt i gang

Sjælland - 04. maj 2020 kl. 06:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen satte fut i en planlagt udvidelse af app’en ”Min læge”, og især på Sjælland har borgerne taget godt imod muligheden for at få en video-samtale med den praktiserende læge. Det er uden tvivl i Slagelse, at flest patienter har haft en video-snak med lægen, fordi konsultationen modtager færrest muligt patienter.

25,1 ud af hver 1000 borgere i Slagelse - mod 6,3 på landsplan - har brugt app'en "Min læge" til en videokonsultation i perioden 24. marts til 29. april. Hørsholm er på andenpladsen med 16,5 videoopkald pr. 1000 borgere.

Det viser en opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO, som øgede tempoet i den planlagte udvidelse af app'ens muligheder, da Danmark lukkede ned. PLOs optælling viser store forskelle mellem kommunerne - fx har blot 0,5 ud af 1000 borgere i Gentofte haft videokonsultation.

Fakta Hørsholm 16,5 videokonsulationer pr. 1000 borgere

Lyngby-Taarbæk 10,6

Allerød 10,4

Egedal 10,2

Rudersdal 8,0

Frederikssund 6,4

Halsnæs 5,0

Hillerød 4,4

Fredensborg 2,8

Furesø 1,7

Gribskov 1,4

Helsingør 1,2 - Vi har fået gode erfaringer, og patienterne - både ældre og unge - er glade for muligheden, "Min læge" er ret brugervenlig. Men det var en lyn-implementering, hvor vi lægger skinnerne, mens vi kører, så der er brug for justeringer, siger Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for de praktiserende læger i Region Sjælland og praktiserende læge i Præstø.

Flest bruger video i Region Sjælland Region Sjælland ligger med et gennemsnit på 8,8 videoopkald pr. 1000 borgere til den praktiserende læge højst i landet. Færre i Region Hovedstaden - 5,5 - har tilsyneladende taget den ny mulighed til sig, men understreger PLO, Praktiserende Lægers Organisation, forskelle kan også handle om antallet af lægekontakter, og hvordan de enkelte praktiserende læger bruger video-muligheden. Region Midtjylland har et gennemsnit på 7,0 ud af 1000 borgere, der bruger videoopkald, i Region Syddanmark er det 6,3 og og i Region Nordjylland er det 4,3.

De praktiserende lægers foreløbige erfaringer med video-muligheden viser, at det kan fungere rigtigt godt i nogle situationer, mens der stadig er patienter, som skal ses i konsultationen.

Fakta Slagelse 25,1 videokonsulationer pr. 1000 borgere

Sorø 12,7

Køge 11,9Næstved 10,3

Faxe 8,6

Roskilde 8,5

Greve 6,7Vordingborg 6,0

Stevns 5,6

Ringsted 5,4

Solrød 5,3

Kalundborg 4,6

Lejre 3,9

Vallensbæk 3,1

Holbæk 2,7

Odsherred 2,3

Høje-Taastrup 1,7

Ishøj 0,7 - Det er en god mulighed, når patienten har noget med luftvejene, hvor de jo ikke må komme i konsultationen. Vi kan se og høre, hvordan de trækker vejret. Men der er også begrænsninger; Ved sår og andre hudlidelser, så fungerer det bedre med et fotografi, og hvis det for eksempel drejer sig om fortykkelse i huden eller en knude i brystet, så skal vi have hænderne på patienten, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Ring stadig først til lægen Camilla Høegh-Guldberg har en opfordring til patienterne: Husk, at man stadig skal ringe til lægen først og enten få en aftale om telefonkonsultation eller video-konsultation – eller i konsultationen, hvor lægen har maske og visir på for at beskytte sig mod mulig Covid-19-smitte.

- Vi ser rundt omkring, nok mest i landområderne, at patienterne er begyndt at dukke op uanmeldt i konsultationen for at få fornyet en recept eller spørge, om de kan få en tid.

- Det er selvfølgelig ganske naturligt, at man begynder at slække lidt på forholdsreglerne, når samfundet er åbnet mere op, børnene er begyndt i skole og så videre. Men vi skal altså stadig passe på, og lægerne har endnu ikke åbent for personlige henvendelser uden aftale, siger Camilla Høegh-Guldberg.