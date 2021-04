Send til din ven. X Artiklen: Video - Politikere i sang for jorden: Det har været grænseoverskridende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video - Politikere i sang for jorden: Det har været grænseoverskridende

Sjælland - 22. april 2021 kl. 06:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

I dag er Det officielt »Jordens dag«, hvor FN's verdensmål markeres verden over.

Og i den forbindelse har folketingspolitikere på tværs af politiske skel kastet sig ud i en sang for at bakke op om dagen og FN's verdensmål.

Sangen hedder »Now or never« og er skrevet og produceret af musikerne Martin Keller og Benjamin Rozilio.

Det er Folketingets Verdensmålskor, der består af over 20 Folketingspolitikere fra hele det politiske spektrum, der deltager.

- Vi har brug for at vise, at vi står sammen i Folketinget omkring verdensmålene. Vi har 10 år til at nå målene, så vi har travlt. Det er nu , vi skal handle, men vi tror også, det kan lade sig gøre. Selv om vi måske ikke er enige om, hvordan vi når derhen, så er vi alle enige i princippet om, at de skal nås, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Hun fortæller dog, at det for hende og andre har været meget grænseoverskridende at stille op til videoen.

- Vi stiller jo op og er valgt, fordi vi gerne vil gøre noget politisk. Så det har været super grænseoverskridende. Især for mig, der har ikke synger ret godt for at være helt ærlig. Jeg har næsten fået forbud af min valgkreds imod at synge offentligt. Men jeg og de andre gør det, fordi budskabet er meget vigtigt, siger Mette Gjerskov.

Ud over Mette Gjerskov deltager blandt andre også Rasmus Horn Langhoff, Kasper Roug og miljøminister Lea Wermelin fra S.

Fra Venstre synger blandt andre Bertel Haarder, Fatma Øktem og Jan E. Jørgensen, mens De Radikale, SF og De Konservative og Dansk Folkeparti er repræsenteret af Martin Lidegaard, Rasmus Nordqvist, Katarina Ammitzbøll og Jens Henrik Thulesen Dahl.

