Video: Liveinterview med Transportminister Benny Engelbrecht

I foråret kommer regeringen med et udspil til en plan for dansk infrastruktur i fremtiden, og i den forbindelse stiller transportminister Benny Engelbrecht (S) op til livedebat på sn.dk, hvor han svarer på læsernes spørgsmål om transportpolitik.

Handler om hverdagen

Som nævnt sætter tusinder af sjællændere sig dagligt ind i biler, busser og tog for at komme til og fra arbejde og uddannelse eller for at handle.