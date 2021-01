Der blev optrukket 40 procent flere vacciner end ventet i de første dage. Derfor er topchefer fra Region Sjællands Sygehuse også vaccineret, siger vicedirektør Jesper Gyllenborg, Sjællands Universitetshospital. Foto: Anders Ole Olsen

Vicedirektør: Vi blev vaccineret for at undgå spild

Sjælland - 30. januar 2021 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

første dage, hvor frontpersonalet på sygehusene blev vaccineret, blev der trukket flere vacciner end ventet ud af hver portion. Derfor er også ledere vaccineret, forklarer vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

- Vi overvejede at stille os ud og fange tilfælde mennesker på Køgevej, men det er trods alt ikke med direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderowitz' ord, bolsjer, som bliver delt ud. Men ingen er blevet sprunget over, vi har vaccineret alle i frontpersonalet, siger vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Jesper Gyllenborg.

Hvis vi skruer tiden tilbage til søndag den 27. december og de næste uger, så fik de første ansatte på sygehusene i Region Sjælland den første vaccination mod Covid-19.

Men i den periode blev vaccinen fra Pfizer-BioNtech også givet til otte topfolk ud af 14 sygehusdirektører og vicedirektører - på sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

Det viser en aktindsigt, som TV2 Øst har fået.

Jesper Gyllenborg er helt afklaret med, at han og andre vicedirektører og sygehusdirektører blev vaccineret i dagene mellem jul og nytår.

- I de første dage stod vi lige pludselig med 40 procent flere vaccine-doser, end vi havde regnet med. Pfizer-vaccinen var angivet til at kunne give fem vacciner ud af hver portion, men vores dygtige folk fik trukket seks doser ud af hver første dag, og syv fra andendagen. Hvis ikke de opmålte vacciner var blevet brugt, var de blevet smidt ud, siger Jesper Gyllenborg.

I de første dage forventede man, at en opmålt vaccine kunne holde i højst seks timer. I dag lyder instruktionen på højst en times holdbarhed efter opmåling for de skrøbelige vacciner, som inden brug opbevares på 75 graders frost. Derfor er der i dag kun ringe risiko for spild.

- På Sjællands Universitetshospital lavede vi ringe-kæder for at få fat på flest muligt af frontpersonalet, da vi opdagede, at vi stod med langt flere doser end forventet. For vi havde to overordene mål: frontpersonalet skulle vaccineres, og vi skulle undgå spild af vaccinen. Når vi stod ved 16-tiden og havde opmålte vacciner, der ikke var blevet brugt, kunne de ikke gemmes til næste dag, siger Jesper Gyllenborg og fortsætter:

- Den første prioriterede gruppe var de ansatte, der arbejder direkte med Covid-smittede, og derefter ansatte, som arbejder med akutte patienter og kræftpatienter. Det er jo faktisk, de eneste patientgrupper, vi har nu, fordi alle ikke-akutte operationer og behandlinger er udskudt. Vi ringede rundt på til afdelinger for at høre, om der var indlagte patienter, der kunne vaccineres. Men indlagte patienter på fx Hæmatologisk Afdeling har ofte flere sygdomme, og der var ingen læger, som turde tage en beslutning om at give en vaccine på så kort tid.