Vi skal være kritiske i vores mediebrug

Sjælland - 04. april 2019 kl. 06:04 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nye, netbaserede medier og de sociale platformes fremkomst stiller krav til os som brugere, mener landets kulturminister, Liberal Alliances Mette Bock, som dog også mener, det letter adgangen til demokratiet.

Det fortæller hun i et interview om mediernes - både de traditionelle og de nye - rolle i et demokratisk samfund.

I første omgang mener ministeren dog, at de nye medier er en fordel for den demokratiske udvikling.

Eksempelvis de sociale medier gør det nemmere at deltage i den offentlige debat, påpeger hun.

- Jeg er selv på Facebook og Twitter, og man kan faktisk godt være heldig at få nogle gode debatter, som man ellers kunne have svært ved at få, fordi folk nu har større mulighed for at være med. Tidligere kunne man skrive et læserbrev, men fik man nu det læserbrev i avisen? Her kan man faktisk gå ind i mange forskellige debatter. Det er den gode ting ved sociale medier, at vi får bredt debatten ud, siger Mette Bock.

Men med den lette adgang følger også en risiko for, at der kommer mere mudder i debatten, mener Mette Bock.

- Den dårlige ting er så, at nogle gange taler folk grimt til hinanden. Da jeg første gang gik på Facebook for efterhånden mange år siden, da tænkte jeg: "Alle skal have lov til at være der og til at udtale sig". I dag sletter jeg med hård hånd. Hvis man begynder at være nedsættende og krænkende over for andre, der er med til at debattere, eller over for mig, så sletter jeg dem simpelthen, det vil jeg ikke være med til. Så jeg prøver selv at sætte en standard for, hvordan debatten skal være, siger hun.

Udvikle kritisk sans I det hele taget skal man være kritisk over for de ting, der kommer fra medier, hvor man ikke kender afsenderen, påpeger ministeren.

- Man skal udvikle borgernes kritiske sans i forhold til medierne. Det skulle man sådan set også gøre tidligere, i forhold til aviserne. Jeg er for eksempel vokset op med firebladssystemet, hvor aviserne var tilknyttet de politiske partier, og min far sagde altid: "Man skal læse mindst to aviser for at kunne danne sig sin egen mening". Og på samme måde skal vi jo også have en virkelig kritisk tilgang til det, man møder i medierne, så vi holder øje med, om det nu er rigtigt, det der står, har de nu hørt alle parter, når de går til angreb på nogle og så videre. Så vi skal opdrage og lære vores børn, at de også skal forholde sig kritisk til det, de møder, ikke mindst på de sociale medier, siger hun.

Det kan især være en god idé at prøve at finde ud af, hvem afsenderen er, siger Mette Bock.

- Jeg fik selv en til at gå ind at kigge på, hvem er det, som kommer ind på min profil på Facebook. Jeg plejer altid at sige ja, hvis nogen spørger, om jeg vil være venner på Facebook, men det viser sig, at nogle af de profiler kan man faktisk ikke finde ud af, hvem er, siger hun.

Og i den forbindelse er der enkle metoder at tage i brug, forklarer hun.

- Hvis der for eksempel ikke er billede på, og man går ind på profilen og ser, at der stort set ikke er noget aktivitet, så kan man selv afvise at blive venner med profilen, siger ministeren.

Valgpåvirkning frygteligt Hun mener dog også, at større spillere skal på banen for at undgå for eksempel forsøg på at mudre debatten, især i forbindelse med frie, demokratiske valg.

- Der er altså nogle ting, hvor vi bliver nødt til at sige, at efterretningstjenester og andet skal ind over for at se, hvad der foregår. Og de sociale medier, for eksempel Facebook, er jo selv begyndt. Hvis de kan se, at en eller anden profil laver 200 automatsvar i løbet af få sekunder, så kan man se, der er noget galt, og så går de også ind og lukker profilen ned. Så noget af det ligger hos os selv, vi skal være kritiske, og så er der noget, der ligger hos myndighederne. Det jo vil være en katastrofe, hvis vores frie, demokratiske valg bliver påvirket af, at der er nogle, som bevidst påvirker for at ødelægge, mener ministeren.

Hun mener, det vil være et skrækscenarie, hvis personer udefra kan påvirke valghandlingerne i for eksempel Danmark.

- Det er frygteligt. Og det er der, vi er nødt til at samarbejde internationalt. Hvis man kan gå ind og påvirke en valgkamp, er det jo virkelig forfærdeligt. Og der er noget, der tyder på, at der er såkaldte troldefabrikker og lignende i Rusland, som prøver at influere på vores frie valg. Vi bliver nødt til at have et samarbejde internationalt omkring, hvad vi kan gøre for at modvirke det her, og der har de sociale platforme også et medansvar. Men vi er i en meget tidlig fase, hvor der er rigtig meget, vi skal lære, påpeger Mette Bock.

Nogle, der måske er hurtigere til at lære, er de yngre generationer, og netop i forhold til medierne er der en tydelig generationskløft, mener ministeren.

- Vi har en kæmpe generationskløft i Danmark. Ældre mennesker kan jo som regel godt lide at have en papiravis i hånden, og de kan godt lide det, vi kalder flow-tv, altså sætte sig ned og tænde for fjernsynet om aftenen. Men i dag vokser børn og unge mange gange op i hjem, hvor man ikke har en papiravisen og man ikke har et fjernsyn på væggen. Men det betyder jo ikke, at de er dårligere orienterede, der betyder bare, at de orienterer sig på en anden måde, end man gjorde tidligere.

Medier skal oplyse De traditionelle, redigerede medier, for eksempel aviserne, har også en opgave i forhold til vores demokrati, mener ministeren.

- Det er jo at oplyse og sørge for, at vi ved, hvad der foregår rundt omkring i verden. Og så er det selvfølgelig også at være borgernes kritiske øjne i forhold til magthaverne. Jeg kommer jo selv fra mediebranchen, og jeg synes, begge dele er vigtige. Jeg mener, at medierne - ligesom vi politikere - har et stort ansvar for, at vores demokrati ikke bliver skrøbeligt. Har man kun fokus på konflikt, alt det dårlige og alt det, der ikke fungerer, så synes jeg ikke man som frie medier lever op til det, man skal. Men det er helt op til medierne selv at finde ud af, hvordan man vil arbejde med det, siger Mette Bock og peger på løsningsorienterede tilgange som en mulighed.

- Vi er begyndt at tale om noget, der hedder konstruktiv journalistik, hvor vi både sørger for at oplyse om, hvad der foregår og anviser løsninger. Og det, synes jeg, er meget spændende, siger hun.

Der skal ikke lovgives Hun afviser helt, at politikerne skal ind og påvirke medierne gennem for eksempel lovgivning og krav.

- Man kan have nogle forventninger, men man kan ikke stille krav. Man kan ikke forestille sig et demokrati uden frie medier, og derfor skal vi jo ikke ind som politikere for at regulere og lave censur. Jeg hører nogle sige: »Kan man ikke lave et kvalitetsstempel, så der er nogle medier, som vi stempler som troværdige?« Det er et skråplan, for medier skal være frie, og så må det være os selv, der i vores medieforbrug også er med til at bakke op om de medier, der er troværdige og seriøse, fastslår ministeren.

Lovgivning er heller ikke vejen frem i forhold til de sociale medier. Det hverken kan eller skal man, mener hun.

- Det kan man jo ikke rigtigt, det er igen det der dilemma med, at medierne på den ene side skal være frie, og på den anden side hvordan man undgår, at der ikke finder svindel og påvirkning sted. Så det er virkelig et problemfyldt område. Men det skal ikke skygge for, at de sociale medier jo også gør, at flere kan komme til orde i en debat. At der så er nogle, der skal lære at opføre sig ordentligt, det er så noget helt andet, siger Mette Bock.