Se billedserie Hasselmusen er et lille mini-egern. Fotograf Thomas Olsen fik lov til at kigge ned i en kasse i en skov nær Sorø. Foto: THOMAS OLSEN

Vi skal passe godt på denne sjældne syvsover

27. december 2020

Du skal være meget heldig, hvis du en dag i skoven ser en hasselmus. For det lille mini-egern er et nat- aktivt dyr og fra nu og frem til foråret sover den. Om sommeren drøner den mest rundt i vegetationen og er sjældent helt nede ved jorden.

Der er alligevel god grund til at interessere sig for hasselmusen, for den er sjælden, og den er en truet dyreart, hvis største fjende er intensiv skovdrift.

Passer på kasserne

En af dem, som kender hasselmusen rigtigt godt, er Jan E. Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening i Sorø. Han har fulgt dens færden i skovene omkring Sorø siden 2008.

- Man bliver glad i låget af den lille gnaver. Jeg har endda haft den i hånden nogle gange, i forbindelse med at vi har tjekket de opsatte redekasser, fortæller Jan E. Pedersen.

En af gangene var det så tidligt på foråret, at hasselmusen ikke var helt vågen endnu, da den landede i Jans varme hånd.

- Den snorkede videre. Det var sjovt, husker han.

Hasselmusen er glad for Sorø-området, og både DN Sorø og Naturstyrelsen hjælper den lille gnaver godt på vej ved at sætte redekasser op.

Der er nu omkring 300 redekasser i skovene omkring Sorø. Frivillige fra DN Sorø tilser kasserne hvert år.

I oktober 2020 tilså DN Sorø i alt 139 kasser.

- Vi fandt 41 kasser med hasselmusreder. Nogle var tomme, nogle med mus, fortæller Heidi Slesvig, der er tovholder for DN Sorøs hasselmusprojekt. Tallene er nogenlunde på niveau med 2019-optællingen, men der er alligevel noget, som bekymrer Heidi Slesvig.

- I området ved Horsebøg Skov nær Sorø er der blevet fældet rigtig mange birketræer, så vi var lidt spændte på, om hasselmusene var forsvundet. Sidste år fandt vi i det område ni kasser med hasselmus. I år var tallet nede på fem. Jeg håber ikke, at musen er på vej væk fra området, siger Heidi Slesvig.

Den skal have fred

Hasselmusen er truet, fordi den mangler levesteder i den danske natur.

Den kan godt lide løvskov med urter, bærbuske og bregner og uforstyrrede skovbryn. En for ensartet skov uden undervegetation forhindrer arten i at sprede sig over store afstande.

Derfor er det ikke alene med redekasser, man kan hjælpe hasselmusen. Naturstyrelsen har nær Kongskilde lidt uden for Sorø plantet buskadser for at tiltrække hasselmusen.

DN Sorø er ikke meget for at komme nærmere ind på redekassernes placeringer, for man ønsker, at hasselmusen kan leve i fred - både når de har rede, og når de sover.

- Der er vitterlig tale om en meget sårbar art, påpeger Heidi Slesvig.