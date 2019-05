Veteraner roser DF-forslag

- Principielt kan vi jo kun gå ind for alt, som kan forbedre forholdene for de danske veteraner. Når det er sagt, så skal der foretages en evaluering af indsatsen under det nuværende forsvarsforlig, og jeg håber da, at Dansk Folkeparti og flere andre partier vil lade deres forslag indgå i evalueringen.

- Jeg er enig i, at det er blevet for svært at få anerkendt arbejdsskader for veteraner. Der blev indført second opion i 2016, så to læger konkluderer, at der er tale om PTSD. Men det var jo ikke hensigten, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for eksempel afviser erstatning til en ingeniør, der har afsikret miner, fordi de ikke mener, han har været i livsfare.