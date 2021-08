De internationale styrker har trukket sig ud af Afghanistan, og den islamistiske bevægelse Taleban har hurtigt overtaget kontrollen. Her ses en amerikansk Chinook-helikopter nær den amerikanske ambassade i Kabul, som er i gang med at evakuere de ansatte på den store ambassade. Foto: Frederik Bo Knudsen/Stringer/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Veteraner: Vi håber at vores frø kommer til at spire i Afghanistan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veteraner: Vi håber at vores frø kommer til at spire i Afghanistan

Sjælland - 16. august 2021 kl. 11:45 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Dårlig søvn, fortvivlelse og diskussioner om meningen med det hele. Det har været dominerende hos mange af de tidligere danske udsendte i Afghanistan, efter at det gennem de senere dage har stået klart, at den islamistiske bevægelse Taleban med stor hast har overtaget flere og flere områder i Afghanistan for til sidst inden for det seneste døgns tid de facto at have taget kontrollen med hele landet. Det sker til trods for, at Danmark sammen med de vestlige styrker med USA i spidsen har ofret 20 år og mange menneskeliv på at bekæmpe bevægelsen.

-Vi har set den seneste uge, at der er gang i vores Facebook-profil og på hjemmesiden. Et af de store spørgsmål, der bliver debatteret, er, om indsatsen i Afghanistan har nyttet. Her er der stor enighed om, at det har nyttet - trods at 44 soldater er døde og flere hundrede sårede. Vi ville være med til at gøre en forskel, og de fleste ville gøre det igen, hvis de havde muligheden. Der har været fremgang inden for frihed, demokrati og kvinders ligeret i Afghanistan de senere år, men den nuværende situation er ulykkelig. - Vi har trukket os ud på en mindre pæn måde, men man kunne ikke forudse, hvor hurtigt det ville gå, siger Niels Hartvig Andersen, formand for foreningen Veteranstøtten samt landsformand for Danmarks Veteraner, der har 3300 medlemmer over hele landet. Formanden selv er bosiddende i Næstved og tidligere udsendt som oberst i Afghanistan.

Niels Hartvig Andersen er formand for foreningen Veteranstøtten samt landsformand for Danmarks Veteraner, Han efterlyser en klar plan for en tilbagetrækning, når og såfremt Danmark skal i krig igen. Foto: Christian Mikkelsen

Oprettet nødhotline Han forklarer, at foreningen Danmarks Veteraner i lyset af situationen i Afghanistan, hvor mere end 11000 danske soldater har deltaget i krig, nu har oprettet en hotline for veteraner, der har brug for nogle at tale med for at bearbejde situationen.

- I går har vi på vores Facebook-profil opfordret medlemmer og alle andre til, at dem, der måske sidder derhjemme alene, kan kontakte os og få snakket de her følelser igennem, man har haft det seneste tid. Det er en god ide for mange. Det kan man gøre ved at ringe til vores hotline, og så sidder der en veteran i den anden ende, der kan hjælpe, siger Niels Hartvig Andersen.

Efterlyser klar plan Selvom indsatsen altså ifølge veteranerne ikke har været spildt, så er vi også nødt til at lære af situationen, mener Niels Hartvig Andersen.

- Vi foreslår kommission, der skal evaluere indsatsen militært og civilt. Vil gerne være med til at bidrage til en evaluering, for vi skylder de 11.000 soldater at få det afsluttet på en ordentlig måde. Jeg mener, at flertallet blandt veteranerne helt klart føler, at det var det værd - vi og afghanerne gjorde det bedst muligt. Men man kan ikke lave et samfund om på 20 år. Som ansvarlig nation kan det godt være, at vi må træde ind i en krig igen, men det skal ske under nogle klare præmisser. Hvornår og hvordan man stopper, det skal være klart fra begyndelsen. Vores opgave i Afghanistan var ikke defineret. Soldaterne har løst deres militære opgave, men det er ikke lykkedes vesten at få det store flertal af afghanere til at vælge demokrati, siger Niels Hartvig Andersen.

Han håber på, at tiden vil vise, at indsatsen fra vesten og den afghanske hær på lang sigt kommer til at gøre en forskel for for den enkelte afghaner.

- Om et år vil vi forhåbentlig se, at der trods alt er sket nogle fremskridt i forhold til situationen i Afghanistan for 20 år siden. De frø, som danskerne har været med til at gøde jorden med i 20 år, dem kan man håbe på, får lov at spire, når der falder ro over foretagenet, siger Niels Hartvig Andersen. Tiden vil vise, om han får ret. Danmarks Veteraners hjælpelinje kan kontaktes på telefon 80 60 80 30. Man kan også kontakte Veterancenteret i Ringsted.