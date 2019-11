Hverken den tidligere VLAK-regering eller den nuværende S-regering havde afsat penge til at videreføre bredbåndspuljen i 2020. VEnstre slår dog nu til lyd for, at der skal afsættes 150 mio. kroner næste år til at videreføre puljen. Foto: Nikolaj Rasch Schou.

Send til din ven. X Artiklen: Venstres finanslov: Vil sikre millioner til bredbånd og penge til klima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstres finanslov: Vil sikre millioner til bredbånd og penge til klima

Sjælland - 12. november 2019 kl. 08:46 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om bredbåndspuljen har været en succes, er tusindvis af danskere stadig afskåret fra en lynhurtig bredbåndforbindelse.

Derfor vil Folketingets største oppositionsparti, Venstre, have afsat 150 millioner kroner på næste års finanslov til at forlænge puljen, der siden 2016 har sikret 12.000 virksomheder og husholdninger, primært i landdistrikter og yderområder, bredbånd.

Dør på klem S-regeringen har ikke afsat penge til puljen i sit finanslovsudspil. Finansminister Nikolai Wammen (S) har dog åbnet en dør på klem for, at ordningen kan fortsætte og har fremrykket en evaluering af ordningen, så den kan nå at være klar, inden finanslovsforhandlingerne er afsluttet. Underforstået, at hvis evalueringen er positiv, kan puljen muligvis fortsætte.

Men det er ikke godt nok, mener Venstre:

Venstres bud på en finanslov Udpluk fra Venstres bud på en finanslov:

Taxameterløft til uddannelser og annullering af omprioriteringsbidraget (effektiviseringskrav) til kulturområdet.

Skattestop og nej til skattestigninger, herunder en forhøjet arveafgiften.

300 mio. til lavere skatter og afgifter.

500 mio. kr. ekstra til grøn omstilling.







Størstedelen af Venstres finanslov skal finansieres ved at trække på statskassens generelle reserver (4,1 mia.kr.).

Derudover vil partiet hæve cigaretpriserne med 20 kr. til 60 kr. (475 mio.kr.) og fastholde et loft over sociale ydelser som kontanthjælp og integrationsydelse (295 mio.kr.) Udpluk fra Venstres bud på en finanslov:Størstedelen af Venstres finanslov skal finansieres ved at trække på statskassens generelle reserver (4,1 mia.kr.).Derudover vil partiet hæve cigaretpriserne med 20 kr. til 60 kr. (475 mio.kr.) og fastholde et loft over sociale ydelser som kontanthjælp og integrationsydelse (295 mio.kr.) - Vi har et mål om, at alle danskere skal have adgang til lynhurtigt bredbånd i 2020. Det mål når vi ikke. Så vi er nødt til at prioritere nogle midler til det her område, så vi kan komme efter det så hurtigt som muligt, siger partiets it- og tele-ordfører Christoffer Aagaard Melson.

Evalueringen blev i sin tid bestilt af den daværende VLAK-regering og resten af teleforligskredsen.

V vil gerne justere pulje Christoffer Aagaard Melson anerkender da også, at det kan være en god idé, at se, om pengene bliver brugt godt nok.

- Det kan sagtens være, at vi bliver nødt til at justere nogle kriterier for at få støtte fra puljen fremover. Men vi er ikke tvivl om, at det her er en indsats, der kræver nogle penge. Og hvis ikke pengene bliver afsat på en finanslov, så er det bare rigtig svært at få penge til indsatsen senere hen, siger han.

Alene i år har 125 forskellige projekter landet over søgt om at få del i bredbåndspuljen, heraf 45 fra Region Sjælland.

Der er søgt for 107 millioner kroner i puljen, der er på 100 millioner kroner.

Overbyder S på klima I partiets finanslovsudspil, der bliver præsenteret tirsdag, er der også lagt op til at overbyde S-regeringens grønne ambitioner med en halv milliard kroner.

Regeringen har alt i alt afsat 2,1 mia. kr. til grøn omstilling - primært forskning - i sit finanslovsudspil.

Partiet vil blandt andet sikre penge til, at alle nye busser og taxier er fossilfrie i 2025, en pulje til grøn transport og fortsat afgiftsfritagelse på elbiler under 400.000 kroner i 2021.

Det ventes, at Socialdemokraterne indgår en finanslov med de tre støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten.