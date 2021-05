- Forundersøgelsen af projektet opererer med fem forskellige modeller for en Kattegat-forbindelse. Men lad os nu få en VVM-undersøgelse, så vi kan zoome ind på én løsning, lyder det fra Venstres Jacob Jensen.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Venstre vil undersøge Kattegat-forbindelse

Sjælland - 12. maj 2021

I et nyt trafik udspil til 110 milliarder kroner lancerer Venstre to projekter, som er overordentligt interessante set med sjællandske briller. Et af projekterne er en Kattegat-forbindelse.

»Der er behov for at binde Danmark sammen på tværs af landet. Det kan en Kattegatforbindelse sammen med andre vejprojekter være med til at realisere, og det vil aflaste trafikken flere steder i Jylland og på Fyn. Derfor ønsker Venstre at afsætte 0,5 milliard kroner til en VVM-undersøgelse af en Kattegatforbindelse,« står der i trafikudspillet fra Venstre.

Det sjællandske folketingsmedlem for Venstre Jacob Jensen mener, det er på tide, at der bliver udarbejdet en VVM-undersøgelse af Kattegat-forbindelsen.

- Forundersøgelsen af projektet opererer med fem forskellige modeller for en Kattegat-forbindelse. Men lad os nu få en VVM-undersøgelse, så vi kan zoome ind på én løsning. Lige nu er en masse mennesker i det nordvestlige Sjælland usikre på fremtiden, fordi der er fem forskellige løsninger i spil. Det er på tide, at vi får den usikkerhed gjort mindre, og det kan en VVM-undersøgelse være med til, mener Jacob Jensen.

Han tilføjer, at den politiske enighed om Kalundborg motorvejens færdiggørelse gør det ekstra relevant at tage næste skridt i arbejdet med en Kattegat-forbindelse.

Jacob Jensen har ikke noget imod at løfte sløret for, hvilken af de fem løsninger, der er hans personlige favorit. Han mener, at Kalundborgmotorvejen skal føres videre ud forbi industri- kvarteret ud til Vesthavnen i Kalundborg og ned i en tunnel, der skal gå til sydspidsen af Samsø. Herfra skal forbindelsen føres videre som en bro til området ved Odder i Jylland.

Ringsted-Roskilde Trods flere udvidelser er Køge Bugt Motorvejen fortsat meget belastet. Ved ulykker på motorvejen står trafikken ofte stille i timevis. Der er derfor behov for et alternativ, og her forestiller Venstre sig en motorvej mellem Ringsted og Roskilde.

Partiet foreslår, at der bruges 30 millioner kroner på en forundersøgelse af et sådant projekt, der ifølge Venstre vil være med til at skabe fornyet udvikling længere mod vest på Sjælland.

- Derudover vil en motorvej i stedet for en landevej mellem Ringsted og Roskilde gavne trafiksikkerheden, da vi ikke kommer udenom, at en motorvej er langt mere sikker at køre på end en landevej, siger Jacob Jensen.

Ifølge trafikudspillet skal en motorvej mellem Ringsted og Roskilde ikke stå alene. Den skal suppleres af en udvidelse af den nuværende motorvej mellem Roskilde og København.

Flere penge end S Regeringen kom for nylig med sit trafikudspil. Der er mange ligheder i de to planer, men samlet set bruges der fire milliarder kroner mere i Venstres udspil, end der gør i regeringens, selv om forslaget om en ny jernbane henunder Vejle Fjord-broen fra regeringens udspil er fjernet i Venstres udspil. Til gengæld bliver der så brugt penge på blandt andet en VVM-undersøgelse af Kattegat-forbindelsen, en forundersøgelse af motorvej mellem Ringsted og Roskilde plus flere milliarder til den tunge transport.

I sit udspil glæder Venstre sig også over, at der nu endelig kommer gang i anlægget af rute 54 mellem Rønnede og Næstved.