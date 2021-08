Se billedserie Bent Grue ejer »Grues Køreskole« i Kalundborg og er formand for Dansk Kørelærer-Union. Han oplyser, at eleverne på kørerskoler i regionen kan risikere at vente på deres køre- eller teoriprøver i op til et par måneder. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Venstre vil sætte fart på køreprøver

Sjælland - 28. august 2021 kl. 08:06 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Måneders ventetid og køre-eller teoriprøver, der somme tider skal tages i den anden ende af landet. Det er virkeligheden for de tusinder af borgere i Region Sjælland, der hvert år tager kørekort. Kørelærerne melder om, at det er meget svært at skaffe prøvetider til deres elever, og når prøverne endelig er tilgængelige, bliver de revet væk som billetter til en rockkoncert med et meget populært band.

Lange ventetider Derfor fremsætter partiet Venstre nu et beslutningsforslag om at nedbringe ventetiden på prøverne, blandt andet ved at omfordele ressourcer samt at motivere myndighederne til at prioritere køreprøverne og teoriprøverne højere.

- Vi har i Venstre presset på meget længe for at forbedre situationen med de lange ventetider på køreprøver og teoriprøver. Men det har ikke hjulpet, og nu er situationen mere alvorlig end længe - særligt i Region Sjælland. Derfor foreslår vi, at hvis man ikke kommer til prøve inden for 14 dage efter, at kørelæreren har indstillet en, så får man det gratis. Vi skal sikre en bedre balance mellem ressourcer og opgaver og midler og mål lynhurtigt, for borgerne kan ikke være tjent med det her, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til Sn.dk

Fra prøveindstillingstidspunktet til at prøven skal afvikles må der reelt kun gå 14 dage, men det har kørelærerne altså svært ved at leve op til, fordi der er mangel på prøveudstedelser fra politiet. Færdselsstyrelsen overtager afviklingen af køreprøver og teoriprøver fra politiet 1. oktober. Styrelsen har meddelt, at der kan gå op til et par år, før ventetiden er normaliseret. Men det er alt for langsomt, mener Venstre, der vil have processen sat op i gear. Derfor foreslår partiet, at man omfordeler ressourcerne mellem landsdelene, sørger for flere prøvesagkyndige og eventuelt finder midler til overarbejdsbetaling af de prøvesagkyndige.

Penge i systemet Kristian Pihl Lorentzen peger på, at Venstre er klar til at prioritere området i de kommende finanslovsforhandlinger, men at det også handler om en bedre fordeling af de nuværende ressourcer.

Han peger samtidig på, at der automatisk bliver tilført ekstra penge via brugerbetalingen på området, når gebyrerne stiger i forbindelse med, at opgaven med at afvikle prøverne flytter over til Færdselsstyrelsen.

- Der er penge i systemet, men de skal følge med opgaven Det er jo et brugerfinansieret område, hvor man selv betaler for kørekortet, så det er uretfærdigt, at man skal vente så længe, samfundet har bare at levere ydelsen, siger han.

Også erhvervslivet mærker konsekvenserne, mener Venstre, og peger på, at erhvervsskoler, virksomheder og lærlingene betaler en høj pris for den lange ventetid. Formand for Dansk Kørerlærer-Union Bent Grue er glad for udsigten til handling på området og peger på, at ventetiderne giver frustrationer hos både lærere og elever.

- Det er et kæmpestort problem. Vi har altid haft ventetid på teori og praktiske prøver, men de seneste par år har mange på grund af corona været hjemme henover sommeren i stedet for at tage på ferie, og så er de begyndt at tage kørekort i stor stil. Der er lige nu ingen prøver ledige på Sjælland, Lolland-Falster, Sydjylland, Sydøstjylland og Fyn de næste fire uger, siger Bent Grue og fortsætter:

- Det er tarveligt over for branchen og de borgere, der vil have kørekort eller skal generhverve og måske er afhængige af det i forhold til deres arbejde. Og det er tarveligt over for de unge mennesker, der er i lære, og som for at blive færdige nogle gange må stoppe uddannelsen eller bliver meget forsinkede på grund af, at de skal vente på en prøve.

Frustrerede elever Også hos Max Pedersen, der driver Max's Køreskole i Stege og er formand for Dansk Kørelærer-Unions lokalafdeling på Sydsjælland, kender man problemet.

- Det kan næsten ikke blive værre med de ventetider. Der er vild panik hver sommer, når det går op for politiet, at de sagkyndige skal holde køreprøver. Dumpeprocenterne stiger, fordi der går langt tid fra teori og køreundervisning til at køreprøverne kan afholdes. Det giver et dårligt og usammenhængende forløb for eleven. Mange af dem er ved at trække håret af sig selv, siger han.

Han fortæller også, at han så sent som i denne uge har måtte sende en elev til teoriprøve i Grenå i Jylland, fordi der ikke var andre muligheder. Og det er ikke usædvanligt, siger han.

Venstre har tidligere presset på for at få sagen igennem, men denne gang tror transportordføreren, at det lykkes.

- Det nye er, at vi får debatten ind i Folketingssalen, og jeg gad nok se, hvilke partier, der er ligeglade med, at virksomheder og lærlinge bliver ramt på den måde. Jeg tror, at når vi får en alvorlig diskussion i folketingssalen, så vil der tegne sig flertal for, at det løses, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han vil ikke sætte en specifik ramme på, hvor mange penge der skal afsættes til beslutningsforslaget.

