Venstre vil have flere lokale uddannelser

Sjælland - 15. februar 2021 kl. 16:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det skal være attraktivt at uddanne sig i hele landet. Det er grundlæggende for Venstres ny uddannelsesudspil. Partiets mål er 7.000 nye uddannelsespladser uden for de store byer.

Et af midlerne, mener partiet, er forhøjelse af det decentrale grundtilskud til de videregående uddannelser.

- Vi vil have det decentrale grundtilskud øget markant, og det skal øremærkes så pengene bruges uden for hoved-campus. Det ville for eksempel kunne komme Syddansk Universitets campus i Slagelse til gavn. Vi vil gerne give de unge mulighed for at uddanne sig uden at skulle flytte, der er alt for mange, som ikke vender tilbage, hvis de først er blevet uddannet i København, Odense, Aarhus eller Aalborg. SDU har vist vejen ved at opbygge en campus i Slagelse, og hvis den kan udbygges, kan det gavne endnu flere unge fra Vest-, Syd- og Midtsjælland, siger Morten Dahlin (V), der er valgt i Sjællands Storkreds.

Favorisering af uddannelser uden for de store byer I 2019 udgjorde det decentrale grundtilskud til de videregående uddannelse i alt omkring 89 millioner kroner (2 millioner kroner pr. uddannelsestilbud ud over hovedcampus). Venstre foreslår, at det fordobles.

Desuden vil partiet gerne øremærke 25 millioner kroner til at give uddannelsesinstitutioner adgang til en startkapital, når de etablerer nye uddannelsestilbud uden for de større byer. Venstre foreslår også, at godkendelser til nye uddannelser fortrinsvist skal gives til uddannelser, der placeres uden for de store uddannelsesbyer.

Morten Dahlin (V) håber på medvind til Venstres forslag om at styrke muligheden for at uddanne sig uden for de store byer.

- Det ville jo måske kunne gavne en ny læreruddannelse på Vestsjælland. Det handler i det hele taget om at ændre tankegangen i uddannelsesverdenen, fordommen er lidt, at hvis man etablerer decentrale uddannelser bliver det andenrangs uddannelser. Men vi kan jo se de gode erfaringer med ingeniøruddannelsen i Kalundborg. Det er skabt ud fra lokalt engagement og politisk vilje, og det er jeg rigtig stolt af blev gennemført, da vi havde regeringsmagten, siger Morten Dahlin.

Får forslaget medvind? Sn.dk spurgte Morten Dahlin, hvordan han ser på muligheden for at få opbakning til forslaget fra regeringen.

- På den ene side er jeg optimistisk. Den nuværende indenrigsminister (Kaare Dybvad Bek, red.) og jeg har jo begge udtalt os til fordel for flere lokale uddannelser i Region Sjælland. På den anden side har vi ikke set regeringen gøre så meget for at ændre balancen i Danmark efter valget. Der er blevet flere statslige arbejdspladser i hovedstaden, og beskæftigelsesministeren var tæt ved at fjerne de statslige arbejdspladser i Arbejdsmarkedscenter Øst i Roskilde og centralisere dem i København, det fik vi forhindret, da flere borgmestre protesterede, siger Morten Dahlin.

Ros fra organisation Venstres forslag får ros fra organisationen Balance Danmark.

- Hvis vi skal have et Danmark i bedre balance og et samfund, hvor den rette arbejdskraft er til stede i hele landet, så er det helt afgørende, at vi igangsætter en decentralisering af de videregående uddannelser. Samtidig skal placeringen af uddannelserne ske i en gennemtænkt plan med konkrete målsætninger. Venstres uddannelsesudspil er ambitiøst, og det er et rigtig godt skridt på vejen mod en konkret plan for et decentralt Uddannelsesdanmark, udtaler Kim Ruberg, formand i Balance Danmark, i en pressemeddelelse.

Balance Danmark arbejder for, at 50 procent af uddannelsespladserne på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne og 10 procent af universitetsuddannelsespladserne skal ligge uden for de fire store byområder.

Det er en uafhængig organisation, som består af kommuner, virksomheder, organisationer og foreninger samt enkeltpersoner, der er støttemedlemmer.