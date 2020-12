Venstre kræver hjælpepakken til sjællandsk erhverv

Jacob Jensen, som selv bor i Tølløse og ligeledes er 2. næstformand i Region Sjælland, er særdeles bekymret for erhvervslivet uden for de større byer.

- Vi har så meget brug for de virksomheder, vi har i Region Sjælland, og arbejdspladserne overlever. Ingen ved jo, hvor længe nedlukningen varer, og virksomhederne skal vide, at de har udsigt til noget, at de kan betale løn til de ansatte, siger Jacob Jensen.

- Der kan være gode sundhedsfaglige grunde. Men vi er nødt til at have en mere generel tilgang. Det er jo i sig selv kritisabelt, at der endnu ikke er en hjælpepakke, som omfatter virksomhederne i de 38 kommuner. Men jeg kan ikke forestille mig andet end, at regeringen tager Venstres opfordring til sig. Denne gang sker det jo trods alt med lovgivning bag sig, men jævnfør grundlovens beskyttelse af ejendomsrettens ukrænkelighed så skal virksomhederne jo sikres, at de kan komme bedst muligt videre. Især på Sjælland, hvor virksomhederne på en anden måde end i de større byer hængere i en lidt tyndere tråd, mere tyndt befolkede områder er bare mere sårbare, siger Jacob Jensen.