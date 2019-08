Regionsformand Elo Jensen og næstformand Knud Vincents holdt den tavse linje foran pressen onsdag aften. Men andre mødedeltagere snakker løs. Foto: Cecilie Hänsch.

Venstre i Region Sjælland er sprunget læk

29. august 2019

»Ingen kommentarer«, »Ingen kommentarer« og »Ingen kommentarer«. Sådan lød det igen og igen fra Egon Jensen, regionsformand for Venstre, da han onsdag aften kom ud fra det over tre timer lange møde med 16 ud af 17 kommuneformænd i Venstre.

Aftalen om at tie stille, indtil forretningsudvalget og hovedbestyrelsen havde mødtes fredag og lørdag, holdt ikke længe.

Allerede torsdag morgen var Sorøs kommuneforeningsformand Jørgen Larsen på banen med detaljer om aftenen bataljer.

- Nogen mener, at Kristian Jensen kan blive siddende, andre mener Lars Løkke kan blive siddende. Nogen mener, at Kristian Jensen skal gå af, nogle mener, at Lars Løkke skal gå af. Nogle mener, at de begge skal gå af - og nogle mener, at de kan blive siddende begge to, udtalte Jørgen Larsen først til Jyllands-Posten og siden til DR Nyheder.

Og siden har andre af de 17 kommuneforeningsformænd over for DR bekræftet, at man i Region Sjælland var så splittede, at man ikke var i stand til at komme med en fælles indstilling - fx bakker kommuneforeningsformand Svend Møller Kristensen fra Køge ikke underligt op om Lars Løkke Rasmussen, der er opstillet i Køge-Lejrekredsen.

Berlingske Tidende har tilsyneladende fået lækket en intern mail sendt til de 17 mødedeltagere og den 18, der havde meldt afbud, der opsummerer mødet i Rønnede Golfklub.

Ifølge Berlingske fremgår det af e-mailen, at holdningerne i Venstre i Region Sjælland er delt mellem folk, der ønsker, Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte, og folk der ønsker, at både formanden og næstformanden skal gå af. Med andre ord; hvis det er rigtigt, er der ingen opbakning til Kristian Jensen. Det forlyder endvidere i Berlingske, at Region Sjælland på Venstres hovedbestyrelsesmødet lørdag vil foreslå, at det kommende landsmøde skal være et ekstraordinært landsmøde med kun to punkter på dagsordenen: Valg af formand og valg af næstformand.

Sn.dk har været i kontakt med regionsformand Elo Jensen, der er tydeligt irriteret over sine åbenmundede partifæller.

- Men jeg ønsker ikke at kommentere, før vi har afholdt forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøde, siger Elo Jensen.