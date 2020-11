Venstre gør bod: Vil sikre symfoniorkesters fremtid

- Copenhagen Phil kom under anklage for at være noget københavnsk. Man overså fuldstændig, at symfoniorkesteret opfylder en meget stor kultur opgave for hele Sjælland og Lolland-Falster med lokale koncerter. Der blev begået et overgreb mod orkesteret, som pludselig skulle have alle besparelser, mens de øvrige landsdeles symfoniorkestre gik fri. Det var ikke sket, hvis jeg var minister, siger Bertel Haarder.