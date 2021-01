Camilla Hove Lund (V) og partifællerne Anders Koefoed og Stén Knuth er utilfredse med, at lyn-teststeder lukker i Slagelse og Holbæk Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Venstre: Holbæk og Slagelse bliver skubbet ud af lyn-test

Sjælland - 29. januar 2021 Af Tine Fasmer

Snart er Falck, som står for at stikke podepinden op i næsen på borgere, som vil have et lynhurtigt Covid-19-svar. Men det betyder også afsked med muligheden for at få en hurtig Covid-test i Holbæk og Slagelse.

Lørdag ventes Region Midtjylland at skrive under på en fælles-regional kontrakt med SOS International, som skal stå for lyn-testene i blandt andet Region Sjælland.

Men der lyder kritiske toner over resultatet af udbuddet fra Venstre i Region Sjælland.

- Hvorfor er vi slet ikke blevet inddraget, så vi har kunnet give vores besyv med hensyn til placeringen af test-steder, spørger regionsrådsmedlem Camilla Hove Lund.

Hun og regionskollegaen Anders Koefoed (V) samt folketingsmedlem Stén Knuth (V) kritiserer Region Sjælland for at have kasseret Slagelse og Holbæk som teststeder.

- Det er helt urimeligt, at to så store byer ikke længere skal have muligheden for at få en lyntest. Jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der er i arbejde, som bruger lyntestene til at få et hurtigt svar. Vi skal altså også service det arbejdende folk fra Odsherred, Holbæk og Slagelse, som ,kommer til at få urimeligt langt til at blive lyn-testet, siger Camilla Hove Lund.

Ifølge regionsrådsmedlemmet har hun og de øvrige 40 regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland fået oplyst, at der oprettes seks lyn-test-centre i regionen: I Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Kalundborg og Nykøbing F.

De tre kritiske venstrefolk har udsendt en pressemeddelelse. I den udtaler Stén Knuth:

-Test og smitteopsporing er ved siden af vaccinen de vigtigste redskaber i kampen mod coronaen. Men vi er jo kommet meget sent ud af røret i forhold til at teste så hurtigt og effektivt, som vi kunne have været - først og fremmest fordi regeringen meget længe afviste at udnytte de tilbud om samarbejde med Falck og andre private, som kunne bistå med det. Og så får man nu - endelig - gang i det offentlige-private samarbejde, og så tager regionen Slagelse og Holbæk ud af planen.

Regionsrådsformand Heino Knudsen har få kommentarer til kritikken:

- Vi har ikke politisk besluttet placeringerne. Men for mig er det vigtigt, at vi skaber så god test-dækning som muligt for alle borgere i vores region, skriver Heino Knudsen i en besked til avisen.

SOS International A/S får opgaven i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland, mens Carelink A/S hurtigtester i Region Syddanmark.

Aftalerne gælder fra mandag.