187 borgere fra Korsør-området har spist kalvekød, der er blevet forgiftet af brandskum fra en nærliggende brandskole. Nye tal viser, at flere af borgerne har PFOS-værdier over 20 gange det normalt niveau. Og det får nu Venstre til at indkalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd. Foto: Thomas Olsen.

Venstre: Der skal placeres et ansvar for PFOS-skandale

Sjælland - 13. august 2021 kl. 16:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Fundet af betydelige mængder af det giftige fluorstof PFOS i kroppen hos størstedelen af de 187 borgere fra Korsør, der har spist forgiftet kalvekød, kalder på handling og placering af et ansvar.

Sådan lyder det fra Venstres miljøordfører Jacob Jensen efter, at Holbæk Sygehus fredag offentliggjorde de hidtidige resultater af de blodprøvesvar, de berørte borgere fra Korsør har fået.

Han vil derfor indkalde Miljømiister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen sammen med partifællen Stén Knuth. Ligesom de to politikere gjorde kort før sommerferien.

- Men sidste gang fik vi ikke klart svar på, hvem der havde ansvaret for det her; hvad der kan gøres for at hjælpe de berørte borgere, og hvad man vil gøre for at sikre, at det her ikke gentager sig andre steder. Nu har borgerne i Korsør fået svar, og det er jo voldsomme tal. Så meget desto mere er der grund til at de og vi andre får svar på spørgsmålene, siger Jacob Jensen.

Han håber især, at et samråd med Lea Wermelin kan gøre det mere klart, hvem der har ansvaret for skandalen, så borgerne eventuelt har et sted at gå hen med krav om erstatning.

- Jeg håber da, at ministeren selv ønsker at komme til bunds i, hvem der har ansvaret og får undersøgt, hvor det kan placeres. Men også, hvad man konkret vil gøre for at hjælpe de her borgere videre til den rette hjælp, siger Jacob Jensen.

SF's klima- og jordforurenings-ordfører Signe Munk ser også gerne Lea Wermelin kommer mere på banen i sagen:

- Ministeren må sætte sig bordenden og få koordineret den her forureningsindsats. Både i forhold til sagen i Korsør, men også i forhold til at få forhindret nye PFOS-forureninger i både drikkevand og spildevand. Der skal renses for PFOS mange flere steder, siger Signe Munk, der også vil tage sagen op med Sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er enormt nedslående, at så mange borgere har så høje værdier af PFOS i blodet. Det er vigtigt med en målrettet indsats over for de her borgere og at der bliver tage hånd om de følgevirkninger, de måtte have, siger hun.