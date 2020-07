Velfærdsuddannelser er et hit

Klokken 12.00 søndag udløb fristen for at søge ind på kvote 1 med det rene karaktergennemsnit på en videregående uddannelse.

- Det kan være, at coronakrisen har givet de store velfærdsuddannelser ekstra opmærksomhed, vi har set, hvor stor betydning sygeplejerskerne har, og hvor meget den offentlige sektor tager sig af vores børn og unge. Fremgangen glæder os utroligt meget, for det er uddannelser, vi virkelig har efterspørgsel efter, og vi har set en nedgang i ansøgertallet de seneste to år, siger rektor Camilla Wang, professionshøjskolen Absalon, og tilføjer:

Rektor Camilla Wang er ikke så bekymret for faldet i det samlede ansøgertal til uddannelserne, der udbydes i Næstved. Det skyldes primært et fald på interessen for fysioterapeutuddannelsen og administrationsbachelor-uddannelsen. Foto: Anders Ole Olsen

- I Næstved er det specifikke uddannelser; administrationsbachelor og fysioterapeut, som får færre ansøgere, mens det i Nykøbing F. er et generelt faldende søgetal, vi desværre har set over længere tid. Det handler mere om, at der er små årgange samtidig med, at der i Vordingborg, Møn, Lolland og Falster også er færre unge, der er uddannelsesparate, siger Camilla Wang.