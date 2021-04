SOS Dansk Autohjælp har indkøbt to elcykler som denne. Foto: SOS Dansk Vejhjælp

Vejhjælpen kommer på cykel

Sjælland - 19. april 2021 kl. 06:47

Enhver, der har sneglet sig igennem myldretidstrafikken i hovedstaden, ved det. Selvom noget kun ligger to minutters kørsel væk, kan det snildt tage 20-25 minutter at komme derhen. Fremover kan reddere fra SOS Dansk Autohjælp overhale bilkøerne og komme frem med vejhjælp på cykel.

SOS Dansk Autohjælp har indkøbt to elcykler med lad, der kan rumme udstyr nok til at klare de mest gængse vejhjælpsassistancer. Et hold reddere er på kursus i at betjene cyklerne, der kommer op på en kampvægt på ca. 150 kilo, når cyklerne er pakket med bl.a. donkraft, reservedunk, værktøj og to reservebatterier.

Cyklerne, der er specialtilpasset SOS Dansk Autohjælp, skal i første omgang være en del af servicen i Hovedstaden.

- Vi har købt cyklerne, fordi de kan være med til at dække vores behov for at komme hurtigere frem gennem tæt trafik, men de er i høj grad også en del af vores målsætning om at være klimabevidste, siger driftschef Reno Nebelong-Ibsen.

Cyklerne forventes at komme på cykelstierne 1. maj, hvor de dagligt kommer til at køre i København for at nødtætte punkterede hjul, yde starthjælp og hjælpe uheldige bilister, der er kommet til at låse sig ude.