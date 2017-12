Heino Knudsen (S), der her ses på et valgmøde med Jacob Jensen (V) stiller sig i front for at inddrage flere politikere i beslutningerne i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vejen er banet for mere magt i udvalgene

09. december 2017 Af Anna Egeris Karstoft

I dag er den politiske magt i regionerne koncentreret i det 15 personer store forretningsudvalg. og når beslutningerne når frem til de åbne regionsrådsmøder med alle 41 medlemmer, er partierne som oftest afklarede.

Men S, DF, SF, LA-flertallet med Heino Knudsen (S) i spidsen vil fordele retten til at træffe beslutninger, så udvalgene for fx psykiatri, sygehuse og trafik får mere indflydelse.

I dag har de øvrige udvalg i regionerne - modsat i kommunerne - nemlig kun en rådgivende og vejledende funktion. Det vil regionens nye konstitueringsgruppe lave om på ved at indføre en såkaldt »Skanderborg-model«.

Siden Regionsloven blev ændret i december 2013, har regionerne fået mulighed for at give mere beslutningskompetence til de politiske udvalg med modellen, så udvalgene på visse områder egenrådigt kan træffe beslutninger udenom forretningsudvalg og regionsråd. Denne åbning har flertallet tænkt sig at gøre brug af.

- Der bliver mulighed for at grave mere ned i sagerne, end hvis beslutningerne kun foregår i regionsrådet, lyder det fra regionsrådets kommende formand Heino Knudsen (S), der tilføjer, at ændringen vil resultere i mere ansvar til politikerne i hverdagen.

Regionsmedlem Egon Bo (LA) peger desuden på, at man ved at give udvalgspolitikerne mere magt, også vil sørge for at holde dem til ilden.

