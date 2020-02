Det skal være enkelte at få sat mobilmaster op og gravet fiberbredbånd ned. Foto: Carsten Andersen Foto: Fotograf Carsten Andersen

Vejen er banet for bedre mobil- og bredbånd

Sjælland - 12. februar 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland er stadig den danske region med flest områder, hvor der er langt til nærmeste mobilmast, og fiberbredbånd er en drøm. Men måske er der udsigt til mere stabile telefonforbindelser, hurtigere internet og lettere hjemmearbejde flere steder.

- Det vil helt sikker give færre »sorte huller«, det vil ikke løse alle problemer, men der er banet vej for, at det kan blive mindre kompliceret at sætte master op og reetablere gravearbejde. Vi vil langt hellere bruge vores ressourcer på at bygge net end på bøvl og ballade, siger Jakob Willer, der er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien.

Teleindustrien og Dansk Energi, som repræsenterer energiselskaberne, som udruller fiberbredbånd, har lagt en plan sammen med de 17 kommuner i kommunesamarbejdet KKR Sjælland og Region Sjælland i deres fælles Digitalt Aktionsforum.

Tjek dine muligheder På tjekditnet.dk/kan du zoome ind på din adresse og se dine bredbåndsmuligheder.

På tjekforbindelsen.dk kan du skrive din adresse, og hvilke mobilselskaber, der har bedst forbindelse til mobiltelefoni og mobilt internet.

Hos fibia.dk kan du skrive adresse og se, om Fibia har eller vil udrulle fiberbredbånd. Målet er at få fjernet bureaukratiske bump på vejen og sikre ensartet sagsbehandling i kommunerne, så det bliver lettere og mere attraktivt for virksomhederne at opsætte mobilmaster og grave fibernet ned.



Enklere regler i kommunerne skal gøre det mere attraktivt at udrulle fiberbredbånd. Foto: Christian Mikkelsen



Grav uden sagsbehandling - 80 procent at udrulningen af fibernet er gravearbejde. Derfor betyder det meget, hvis der kan blive fjernet barrierer, som forsinker projekterne. En barriere, vi ser frem til, vil forsvinde, er, at det ikke længere behøver være nødvendigt at ansøge om gravetilladelse for hver enkelt tilslutning til fiberbredbånd, altså stykket fra boligen ud til vejen. Vejloven er ændret, så kommunerne kan bruge en »efteranmeldelsesordning«, så tilslutningen dokumenteres og meddeles til kommunen efterfølgende, siger branchechef Thomas Woldiderich, Dansk Energi.

Retningslinjerne for digital infrastruktur blev indført for nogle år siden, og det har været med til at give udviklingen i Region Sjælland et stort løft. Opdateringerne vil skubbe yderligere på udviklingen, vurderer Thomas Woldiderich:

- Det kommer til at få betydning for tusindvis af borgere i Region Sjælland.

Dækning til arbejde og fritid En særlig Digital Taskforce, med Guldborgsund Kommune i spidsen, skal understøtte kommunernes implementeringen af retningslinjerne. - Som kommuner er en af vores opgaver at understøtte borgere og virksomheders vækst og udvikling. At sikre en ordentlig dækning med bredbånd og mobil er et vigtigt element for alle, både i fritiden og arbejdstiden. Fælles forståelse og retningslinjer er et godt skridt i den rigtige retning. Nu skal vi have retningslinjerne implementeret i alle kommunerne, udtaler formand for KKR Sjælland, Solrøds borgmester Niels Hörup (V).