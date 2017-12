Vejdirektoratet har ikke tjekket italienske brobyggere

Men de italienske firmaer slipper med at fremvise en attest, hvor de skriver under på, at de ikke har noget at gøre med korruption, hvidvask, bestikkelse og skattesvig.

- Jeg vil opfordre beskæftigelsesministeren til at tage kontakt til de italienske myndigheder. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre ordnede forhold på byggeriet af Storstrømsbroen, siger Socialdemokratiets social dumping-ordfører Mattias Tesfaye og tilføjer, at det kun er rimeligt, at de italienske firmaer bliver mødt med samme krav om kontrol som de danske - ikke mindst for at sikre en fair konkurrence.